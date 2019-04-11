Бізнес-омбудсмен підбив підсумки 2018 року

У 2018 році Рада бізнес-омбудсмена отримала 1792 скарги від підприємців і закрила 1439 справ, що відповідно на 9% та 34% більше порівняно з 2017 роком. Абсолютна більшість скаржників – 97% – задоволена співпрацею з командою РБО. Державні органи виконали 94% з 2185 рекомендацій, які Рада надала їм у 2015-2018 рр. по індивідуальних кейсах підприємців.

Більшість скарг подали українські компанії (85%), переважно представники малого та середнього бізнесу (73%). Найактивнішими галузями стали оптова торгівля (29%), промислове виробництво (13%), сільське господарство (10%), нерухомість (9%) та приватні підприємці (7%).

Податкові питання (61%), дії правоохоронних органів (14%), державних регуляторів (7%) та органів місцевого самоврядування (4%) становили переважну більшість скарг. У цих чотирьох групах РБО спостерігала як позитивні, так і негативні тенденції. Серед позитивних – зниження кількості звернень щодо дій державних регуляторів та органів місцевого самоврядування, суттєве скорочення скарг щодо відшкодування ПДВ та діяльності Служби безпеки України. З іншого боку, РБО зафіксувала помітне збільшення скарг, пов'язаних з необґрунтованими донарахуваннями та штрафами в результаті податкових перевірок, зростання кількості скарг, пов'язаних з податковими кримінальними справами, а також діяльністю Національної поліції і Генеральної прокуратури.

РБО не лише допомагає бізнесу дійти порозуміння з державними органами по індивідуальних скаргах, а й виявляє та вирішує системні питання, що впливають на якість бізнес-середовища в Україні. Впродовж 2015-2018 рр. РБО оприлюднила 13 системних звітів з 249 рекомендаціями державним органам. Наприкінці 2018 року рівень виконання рекомендацій становив 41% – тобто відповідний держорган виконував кожну другу пораду РБО щодо системних проблем бізнесу. Найкращий рівень виконання системних рекомендацій Ради продемонстрували: Державна архітектурно-будівельна інспекція (100%), Кабінет Міністрів України (67%), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (57%), Міністерство економічного розвитку і торгівлі (53%), Національне агентство з питань запобігання корупції (50%). Верховна Рада, Міністерство регіонального розвитку, Міністерство фінансів, Державна фіскальна служба навпаки найгірше виконували системні рекомендації Ради.

Слід відзначити значні системні перемоги 2018 року, яких вдалося досягти завдяки рекомендаціям Ради. Набрав чинності закон, відомий як #МаскиШоуСтоп2, що розширює механізми оскарження неправомірних дій або бездіяльності правоохоронців та притягнення їх до персональної відповідальності. Верховна Рада прийняла Закон «Про валюту та валютні операції», яким скасувала спеціальні санкції в експортно-імпортних операціях. Державні реєстратори більше не можуть здійснювати реєстраційні дії з нерухомим майном з порушенням правил територіальності завдяки програмно-технічним змінам, внесеним Міністерством юстиції. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила фіксовані тарифи для підключення до електромереж з розрахунком ціни на основі заявленої замовником електричної потужності. Державна архітектурно-будівельна інспекція запустила онлайн-інструменти, які містять всю документаційну інформацію про будівництво, тим самим полегшуючи користування та усуваючи ризики зловживань. Набрав чинності закон, який запроваджує підхід «єдиного вікна» до митного оформлення, забезпечуючи виконання рекомендацій, викладених у системних звітах РБО про міжнародну торгівлю та митницю.

«Найкраще про результати нашої роботи скажуть цифри. За 4 роки роботи Ради бізнес-омбудсмена в Україні ми отримали від підприємців понад 5000 скарг на неправомірні дії державних органів та закрили близько 3000 справ. Рада допомогла компаніям повернути понад 13,3 млрд. грн., припинити сотні випадків зловживань з боку держорганів, закрити десятки незаконних кримінальних проваджень, отримати ліцензії та дозволи. Багато вже зроблено, але ми не зупиняємося, продовжуємо стежити за виконанням наших рекомендацій та обирати нові теми для системного аналізу», – підсумував результати 2018 року бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета.

Зі звітом за 2018 рік можна ознайомитись тут.