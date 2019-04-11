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Четвер, 11 квітня 2019 12:13

Темпи споживчої інфляції сповільнюються — НБУ

Темпи споживчої інфляції сповільнюються — НБУ

Поточна динаміка споживчої інфляції та її складових свідчить про подальше послаблення інфляційного тиску

У березні 2019 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 8,6% з 8,8% у лютому. У місячному вимірі ціни зросли на 0,9%. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"Зростання цін в Україні продовжує сповільнюватися. Якщо в минулому році інфляція вперше за п'ять років зменшилася до однозначного рівня (9,8%), то за підсумками березня 2019 річні темпи зростання цін скоротилися вже до 8,6%. Така динаміка цілком відповідає прогнозом Національного банку", — йдеться в ньому.

У березні, зокрема, сповільнилося подорожчання непродовольчих товарів (побутова техніка, меблі, фармацевтична продукція тощо), сирих продуктів харчування, зокрема, овочів борщового набору, а також продуктів харчування з високим ступенем обробки.

Значний вплив на уповільнення інфляції мали жорстка монетарна політика Національного банку і зміцнення гривні.

Національний банк відзначає, що і надалі буде спрямовувати свою політику на зниження темпів зростання цін і досягнення середньострокової цілі щодо інфляції в 5% ± 1 п. п.

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Рубрика: Новини
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