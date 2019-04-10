Фонд гарантування достроково повернув Мінфіну майже 3,3 млрд боргу

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб втретє здійснив дострокове погашення векселя Міністерству фінансів України на суму 3,25 млрд грн. Протягом 2014-2019 років за цим векселем Фонд сплатив до державного бюджету відсотки на суму 1,79 млрд грн. Загальна сума усіх, погашених Фондом, векселів на сьогодні склала 7,5 млрд грн та загальна сума сплачених за цими векселями відсотків склала 4 млрд грн. Про це повідомляється на сайті Фонду.

Крім того, як уже повідомлялося, у січні Фонд повністю розрахувався за своїми зобов’язаннями перед Національним банком України. Всього витрати Фонду на погашення кредитів Національного банку України склали 25,6 млрд грн, з яких 5,5 млрд грн – сплачені відсотки за кредитами.

«Зараз фінансовий стан Фонду гарантування дозволяє здійснювати дострокові погашення векселів без загрози для його фінансової стійкості. До того ж, дострокове повернення боргу значно зменшує витрати Фонду у майбутньому. За рахунок трьох дострокових погашень Фонд скоротив витрати на сплату відсотків за векселями майже на 9,5 млрд грн», - повідомила директор фінансового департаменту Фонду Олена Нужненко

Станом на сьогодні Фондом погашено 12,6% від загальної суми векселів. Залишок боргу за векселями Мінфіну складає понад 52 млрд грн, за якими Фонд має сплатити понад 70,5 млрд грн відсотків.