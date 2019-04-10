Передплата Бізнес 2019 - 3
Платформа Бізнес 100 Доктрина економічної безпеки України
КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Середа, 10 квітня 2019 17:08

Фонд гарантування достроково повернув Мінфіну майже 3,3 млрд боргу

Фонд гарантування достроково повернув Мінфіну майже 3,3 млрд боргу

ФГВФО достроково погасив 3,25 млрд гривень боргу перед Міністерством фінансів України

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб втретє здійснив дострокове погашення векселя Міністерству фінансів України на суму 3,25 млрд грн. Протягом 2014-2019 років за цим векселем Фонд сплатив до державного бюджету відсотки на суму 1,79 млрд грн. Загальна сума усіх, погашених Фондом, векселів на сьогодні склала 7,5 млрд грн та загальна сума сплачених за цими векселями відсотків склала 4 млрд грн. Про це повідомляється на сайті Фонду.

Крім того, як уже повідомлялося, у січні Фонд повністю розрахувався за своїми зобов’язаннями перед Національним банком України. Всього витрати Фонду на погашення кредитів Національного банку України склали 25,6 млрд грн, з яких 5,5 млрд грн – сплачені відсотки за кредитами.

«Зараз фінансовий стан Фонду гарантування дозволяє здійснювати дострокові погашення векселів без загрози для його фінансової стійкості. До того ж, дострокове повернення боргу значно зменшує витрати Фонду у майбутньому. За рахунок трьох дострокових погашень Фонд скоротив витрати на сплату відсотків за векселями майже на 9,5 млрд грн», - повідомила директор фінансового департаменту Фонду Олена Нужненко

Станом на сьогодні Фондом погашено 12,6% від загальної суми векселів. Залишок боргу за векселями Мінфіну складає понад 52 млрд грн, за якими Фонд має сплатити понад 70,5 млрд грн відсотків.

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал
Прочитано 87 раз
Рубрика: Новини
Другие материалы в этой категории: « Західні компанії готові доплачувати за те, щоб українські водії навантажувачів працювали на батьківщині
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

0001

Придбати 1 номер

X

ФІНАНСОВИЙ ОСКАР 2018 (200 грн)

Кількість екземлярів:

Шато ресторан
КОРУПЦІЯ ТА КОРПОРАТИВНЕ ШАХРАЙСТВО: МЕТОДИ ПРОТИДІЇ
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.