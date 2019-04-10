Західні компанії готові доплачувати за те, щоб українські водії навантажувачів працювали на батьківщині

Правда, отримавши необхідний досвід, водії часто їдуть на заробітки до Євросоюзу. А місцеві та іноземні компанії в Україні змушені брати на роботу новачків і бути своєрідним «конвеєром» для необхідного напрацювання годин. В результаті склалася ситуація, при якій представництва західних компаній готові доплачувати за якісне навчання та стажування всередині країни, а не в Євросоюзі, оскільки відчувають дефіцит кваліфікованих кадрів саме в Україні. Про те, скільки заробляють водії навантажувачів і де можна пройти навчання, розповіли експерти ГК «Логістик Форкліфт».

Скільки отримують?

За даними порталу вакансій Work.ua, щомісяця в Україні публікується близько 300 вакансій для професій водія навантажувача або штабелера. Заробітна плата водія за даними ГК «Логістик Форкліфт» починається від 8 000 гривень та доходить до 16 000 гривень.

«Окремі підприємства пропонують зарплату до 20 000-25 000 гривень в місяць. Все буде залежати від стажу, резюме та універсальності кандидата. Зараз всі скорочують витрати, і якщо співробітник може поєднувати кілька функцій, наприклад, комірник, водій навантажувача і штабелера, то і ставка у нього буде вище », — каже Віктор Вусатий, керівник київської філії ДК« Логістик Форкліфт »

Найбільший попит показують великі логістичні компанії. Ротація в професії досить висока. Залежно від заробітної плати, навантаження і графіка роботи, водій навантажувача або іншої складської техніки працює в одній компанії, в середньому від 6 до 12 місяців.

«В країні дефіцит досвідчених водіїв, оскільки всі вони їдуть працювати в Польщу, Чехію та Німеччину. До нас часто звертаються керівники підприємств з проханням направити водіїв відразу до них. Крім того, нещодавно ми проводили переговори з Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Наш німецький партнер готовий виділяти кошти на навчання водіїв навантажувачів в Україні, але з тією умовою, щоб кваліфіковані кадри залишалися на батьківщині», — говорить керівник ГК« Логістик Форкліфт »Станіслав Дерець.

Відтік фахівців, які напрацювали практику, в Євросоюз відбувається через те, що різниця в заробітних платах досить велика. Вилка зарплат водія навантажувача на Україні від 7 до 20 тис. Гривень, в Європі, зокрема, в Польщі заробітні плати від 20 до 35 тис. гривень в залежності від навантаження. Потреби українських компаній відбуваються як через зростання галузі, так і через відток фахівців. Станіслав Дерець зазначає, що у великих логістичних компаній щомісячний набір становить від 15 до 30 осіб, тобто 10% всіх українських вакансій у цій сфері.

Крім того, в ГК «Логістик Форкліфт» відзначають, що інтерес до роботи в професії виявляють з недавнього часу не тільки чоловіки, але і представниці прекрасної статі.

Для США і Європи жінка за кермом складської техніки вже не є чимось незвичайним. На одному з найбільших складських терміналів Нью-Йорка — близько 50% водіїв складської техніки — жінки. «В Україні теж приходить цей тренд. У всякому разі, в цьому році до нас стало надходити більше заявок від дівчат, іноді приходять навіть сім'ями, щоб освоїти нову спеціальність », — говорить Станіслав Дерець.

«Я знаю компанії, в які на певні види не швидкісних робіт, наприклад, на штабелювання, беруть саме дівчат. Оскільки вони працюють акуратніше, відповідальні, не поспішають », — пояснює Віктор Вусатий.

Де і як навчають?

Навчальних закладів, які дають посвідчення водія навантажувача державного зразка, в Україні досить багато, але можливість пройти практику після отримання прав, надають одиниці. Більшість освітніх програм складені 10 років тому і займають 4-6 місяців. Щоб пройти навчання, потрібно пройти медичний огляд, отримати довідку від нарколога і психіатра. Буквально недавно в березні 2019 вийшли нові правила, згідно з якими роботодавці можуть запросити у кандитатів і права водія автомобіля.

«Найважливіше в цій професії — практика. А більшість навчальних закладів розтягують курс теорії на 3-4 місяці, аж до того, що вводять для водіїв курс економіки. І беруть гроші виключно за права і теорію. У багатьох шкіл просто немає матеріально-технічної бази для практики, але у нас є», — пояснює ситуацію з навчанням професії керівник ГК« Логістик Форкліфт »Станіслав Дерець.

«Якщо практика на курсі менше теорії, то я б не рекомендував йти на такі курси. Теоретичні знання зараз є загальнодоступними. Немає сенсу переплачувати за «воду», практика набагато важливіша. Більш того, у водія навантажувача є матеріальна відповідальність, а також відповідальність за життя інших людей. На жаль, нещасних випадків в складських комплексах і на підприємствах з навантажувачами багато. Також за нашими спостереженнями, людину у віці і з досвідом навчити іноді набагато складніше, ніж молоду, яка не вміє навіть водити автомобіль. У молодих немає початкового страху і відповідальності і вони, як не дивно, роблять менше помилок і швидше навчаються », — каже Віктор Вусатий.

Практику таким новачкам доводиться шукати самостійно і компанії йдуть на це неохоче, оскільки це дорогий захід і «відволікає» і парк і персонал від основної роботи. Крім того, збитки компанії при необережному керуванні техникою, можуть бути дуже істотними: падіння стелажа з товарами може обійтися компанії в кілька мільйонів доларів. Не кажучи вже про нещасні випадки на виробництві. Тому до процесу навчання варто поставитися уважно.

«При виборі навчання варто дивитися, чи включена в курс практика, має бути не менше 30 годин водіння, а також включені в курс витрати на бензин і інше. Багато хто скаржиться, що компанії не включають в пропозицію додаткові збори, а потім доводиться за все доплачувати. У підсумку ціна курсу зростає, наприклад, з 3000 гривень до 7000 і більше. У нашому центрі навчання повний курс «все включено» коштує 3500 гривень і триває від 2 до 4 тижнів разом з практичними заняттями, витратами на бензин, зарплатою викладачів », — розповідає Станіслав Дерець.

У ГК «Логістик Форкліфт» вважають, що оптимальні курси водіння спецтехнікою повинні містити 80% практики і 20% теорії. Напрацювання годин повинно становити не менше 30 годин. При практичних заняттях обов'язково має бути можливість попрактикуватися на техніці з різною вантажопідйомністю, різної ширини і з різними приводами і типами двигуна — газовому, бензиновому, і т.п. У хорошій школі водіння повинен бути адаптований полігон з реальними лабіринтами, габаритами проїзду між стелажами і самими стелажами. Інакше навіть заявлені як практика навички не дадуть потрібного досвіду.

«Виходячи з побажань і ситуації на ринку ми додали в навчання за бажанням технічний польський для більш швидкої адаптації. Для тих, хто планує їхати на заробітки в Європу. Також ми видаємо сертифікат з перекладом на англійську мову. Це не европрава, але хоча б доказ проходження курсів. У якихось країнах його приймають, в якихось ні, але в тій же Польщі і Чехії з такими сертифікатами не має виникати проблем, в деяких країнах доводиться перездавати, але все залежить від роботодавця », — резюмує Станіслав Дерець.