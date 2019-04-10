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Середа, 10 квітня 2019 16:20

Західні компанії готові доплачувати за те, щоб українські водії навантажувачів працювали на батьківщині

Західні компанії готові доплачувати за те, щоб українські водії навантажувачів працювали на батьківщині

Професія водія навантажувача або штабелера — одна з найбільш затребуваних на українському ринку — в середньому постійно відкрито близько 300 вакансій.

Правда, отримавши необхідний досвід, водії часто їдуть на заробітки до Євросоюзу. А місцеві та іноземні компанії в Україні змушені брати на роботу новачків і бути своєрідним «конвеєром» для необхідного напрацювання годин. В результаті склалася ситуація, при якій представництва західних компаній готові доплачувати за якісне навчання та стажування всередині країни, а не в Євросоюзі, оскільки відчувають дефіцит кваліфікованих кадрів саме в Україні. Про те, скільки заробляють водії навантажувачів і де можна пройти навчання, розповіли експерти ГК «Логістик Форкліфт».

Скільки отримують?

За даними порталу вакансій Work.ua, щомісяця в Україні публікується близько 300 вакансій для професій водія навантажувача або штабелера. Заробітна плата водія за даними ГК «Логістик Форкліфт» починається від 8 000 гривень та доходить до 16 000 гривень.

«Окремі підприємства пропонують зарплату до 20 000-25 000 гривень в місяць. Все буде залежати від стажу, резюме та універсальності кандидата. Зараз всі скорочують витрати, і якщо співробітник може поєднувати кілька функцій, наприклад, комірник, водій навантажувача і штабелера, то і ставка у нього буде вище », — каже Віктор Вусатий, керівник київської філії ДК« Логістик Форкліфт »

Найбільший попит показують великі логістичні компанії. Ротація в професії досить висока. Залежно від заробітної плати, навантаження і графіка роботи, водій навантажувача або іншої складської техніки працює в одній компанії, в середньому від 6 до 12 місяців.

«В країні дефіцит досвідчених водіїв, оскільки всі вони їдуть працювати в Польщу, Чехію та Німеччину. До нас часто звертаються керівники підприємств з проханням направити водіїв відразу до них. Крім того, нещодавно ми проводили переговори з Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Наш німецький партнер готовий виділяти кошти на навчання водіїв навантажувачів в Україні, але з тією умовою, щоб кваліфіковані кадри залишалися на батьківщині», — говорить керівник ГК« Логістик Форкліфт »Станіслав Дерець.

 

Відтік фахівців, які напрацювали практику, в Євросоюз відбувається через те, що різниця в заробітних платах досить велика. Вилка зарплат водія навантажувача на Україні від 7 до 20 тис. Гривень, в Європі, зокрема, в Польщі заробітні плати від 20 до 35 тис. гривень в залежності від навантаження. Потреби українських компаній відбуваються як через зростання галузі, так і через відток фахівців. Станіслав Дерець зазначає, що у великих логістичних компаній щомісячний набір становить від 15 до 30 осіб, тобто 10% всіх українських вакансій у цій сфері.

Крім того, в ГК «Логістик Форкліфт» відзначають, що інтерес до роботи в професії виявляють з недавнього часу не тільки чоловіки, але і представниці прекрасної статі.

Для США і Європи жінка за кермом складської техніки вже не є чимось незвичайним. На одному з найбільших складських терміналів Нью-Йорка — близько 50% водіїв складської техніки — жінки. «В Україні теж приходить цей тренд. У всякому разі, в цьому році до нас стало надходити більше заявок від дівчат, іноді приходять навіть сім'ями, щоб освоїти нову спеціальність », — говорить Станіслав Дерець.

«Я знаю компанії, в які на певні види не швидкісних робіт, наприклад, на штабелювання, беруть саме дівчат. Оскільки вони працюють акуратніше, відповідальні, не поспішають », — пояснює Віктор Вусатий.

Де і як навчають?

Навчальних закладів, які дають посвідчення водія навантажувача державного зразка, в Україні досить багато, але можливість пройти практику після отримання прав, надають одиниці. Більшість освітніх програм складені 10 років тому і займають 4-6 місяців. Щоб пройти навчання, потрібно пройти медичний огляд, отримати довідку від нарколога і психіатра. Буквально недавно в березні 2019 вийшли нові правила, згідно з якими роботодавці можуть запросити у кандитатів і права водія автомобіля.

«Найважливіше в цій професії — практика. А більшість навчальних закладів розтягують курс теорії на 3-4 місяці, аж до того, що вводять для водіїв курс економіки. І беруть гроші виключно за права і теорію. У багатьох шкіл просто немає матеріально-технічної бази для практики, але у нас є», — пояснює ситуацію з навчанням професії керівник ГК« Логістик Форкліфт »Станіслав Дерець.

«Якщо практика на курсі менше теорії, то я б не рекомендував йти на такі курси. Теоретичні знання зараз є загальнодоступними. Немає сенсу переплачувати за «воду», практика набагато важливіша. Більш того, у водія навантажувача є матеріальна відповідальність, а також відповідальність за життя інших людей. На жаль, нещасних випадків в складських комплексах і на підприємствах з навантажувачами багато. Також за нашими спостереженнями, людину у віці і з досвідом навчити іноді набагато складніше, ніж молоду, яка не вміє навіть водити автомобіль. У молодих немає початкового страху і відповідальності і вони, як не дивно, роблять менше помилок і швидше навчаються », — каже Віктор Вусатий.

Практику таким новачкам доводиться шукати самостійно і компанії йдуть на це неохоче, оскільки це дорогий захід і «відволікає» і парк і персонал від основної роботи. Крім того, збитки компанії при необережному керуванні техникою, можуть бути дуже істотними: падіння стелажа з товарами може обійтися компанії в кілька мільйонів доларів. Не кажучи вже про нещасні випадки на виробництві. Тому до процесу навчання варто поставитися уважно.

«При виборі навчання варто дивитися, чи включена в курс практика, має бути не менше 30 годин водіння, а також включені в курс витрати на бензин і інше. Багато хто скаржиться, що компанії не включають в пропозицію додаткові збори, а потім доводиться за все доплачувати. У підсумку ціна курсу зростає, наприклад, з 3000 гривень до 7000 і більше. У нашому центрі навчання повний курс «все включено» коштує 3500 гривень і триває від 2 до 4 тижнів разом з практичними заняттями, витратами на бензин, зарплатою викладачів », — розповідає Станіслав Дерець.

У ГК «Логістик Форкліфт» вважають, що оптимальні курси водіння спецтехнікою повинні містити 80% практики і 20% теорії. Напрацювання годин повинно становити не менше 30 годин. При практичних заняттях обов'язково має бути можливість попрактикуватися на техніці з різною вантажопідйомністю, різної ширини і з різними приводами і типами двигуна — газовому, бензиновому, і т.п. У хорошій школі водіння повинен бути адаптований полігон з реальними лабіринтами, габаритами проїзду між стелажами і самими стелажами. Інакше навіть заявлені як практика навички не дадуть потрібного досвіду.

«Виходячи з побажань і ситуації на ринку ми додали в навчання за бажанням технічний польський для більш швидкої адаптації. Для тих, хто планує їхати на заробітки в Європу. Також ми видаємо сертифікат з перекладом на англійську мову. Це не европрава, але хоча б доказ проходження курсів. У якихось країнах його приймають, в якихось ні, але в тій же Польщі і Чехії з такими сертифікатами не має виникати проблем, в деяких країнах доводиться перездавати, але все залежить від роботодавця », — резюмує Станіслав Дерець.

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Рубрика: Новини
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