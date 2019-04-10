HSBC: ВВП Китаю в 2019 році зросте більше, ніж прогнозувалось

HSBC оприлюднив звіт, у якому вказав, що «найнижчу точку пройдено і зростання пришвидшиться у наступних кварталах, коли почнуть діяти заходи із стимулювання економіки». Банк прогнозує зростання ВВП Китаю в 2019 році на рівні 6,6%.

Песимізм та скепсис щодо економічного зростання Китаю було спричинено результатами 2018 року, а також невирішеної дотепер торгівельної суперечки із Сполученими Штатами. Китайський уряд встановив за мету зростання ВВП в 2019 році між 6,0% до 6,5%. Світовий Банк оцінював перспективи росту ВВП Китаю на рівні 6,2%.

Занепокоєння приватних компаній Китаю через сповільнення економіки в минулому році привернуло увагу президента Сі Цзіньпіна, який запевнив їх, що влада готова допомогти. На початку березня цього року прем'єр-міністр Лі Кецян оголосив нові заходи із стимулювання, серед яких скорочення податків і зборів на суму 2 трильйони юанів (майже 300 млрд. доларів). Взагалі Китай з минулого року заохочує банків до збільшення кредитування економіки, щоб підсилити зростання. Це стало першою ознакою відходу від політики, спрямованої на утримання рівня заборгованості економіки.

«Пакет заходів із стимулювання цього разу дуже відрізняється від попередніх спроб», — зазначили у звіті економісти з Гонконгу Ку Хунбін і Джулія Ванг. «Ми вважаємо, що він не тільки працюватиме, але й призведе до самостійного відновлення в найближчі квартали».

Економісти HSBC вказують, що попередні пакети були зосереджені на витратах на інфраструктуру, але майбутнє скорочення податків і зборів, проголошене Лі, зосереджено на зниженні корпоративних податків для найважливішого недержавного сектора. Це виглядає цілком логічним, адже недержавні компанії забезпечують понад 80 відсотків зайнятості в містах та понад 70 відсотків ВВП.

Чи є привід сподіватись на позитивний прогноз для китайської економіки ми побачимо вже 17 квітня, коли китайський уряд оголосить результати першого кварталу 2019 року.