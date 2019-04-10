Новий фонд Horizon Capital EEGF III надасть інвестиції компанії «ДОБРОБУТ»

Horizon Capital, американська компанія прямих інвестицій, що інвестує в компанії з високими темпами росту в Україні та регіоні, та компанія «ДОБРОБУТ», провідний приватний постачальник медичних послуг в Україні, оголосили про те, що новий фонд Horizon Capital, Emerging Europe Growth Fund III, LP (EEGF III), який має розмір 200 мільйонів доларів США, придбав міноритарний пакет акцій компанії. Фінансові деталі цієї угоди не розголошуються. Про це написано на сайті інвестиційного фонду Horizon Capital.

«ДОБРОБУТ» — це медична мережа поліклінік та спеціалізованих центрів у Києві та Київській області, яка надає високоякісні послуги пацієнтам України. Компанія має велику мережу поліклінічних та стаціонарних закладів, в яких працюють досвідчені професіонали та встановлено сучасне медичне обладнання. Як один з найбільш інноваційних гравців у галузі охорони здоров’я, «ДОБРОБУТ» постійно інвестує у діджиталізацію бізнес-процесів, включно з мобільною платформою, що дозволяє пацієнтам планувати та оплачувати свої візити до лікарів в онлайн режимі.

«Ми раді, що наша інвестиція в «ДОБРОБУТ» дозволить лідеру українського ринку надалі підвищувати якість медичних послуг, які вони пропонують громаді, і розширювати мережу клінік», сказала Олена Кошарна, Засновник і Головний виконавчий директор Horizon Capital. «Horizon Capital спостерігав за розвитком «ДОБРОБУТУ» протягом багатьох років, та ми дуже задоволені, що наші зусилля за цей рік було втілено у інвестицію, яка, на нашу думку, буде справді трансформаційною та корисною для українських громадян і суспільства. Вхід Horizon Capital у цей стратегічний сектор, разом з підтримкою наших міжнародних інституційних інвесторів, відіграватиме важливу роль у розвитку українського сектору охорони здоров'я, оскільки прихід іноземного інвестора привносить капітал, прозорість, обладнання світового рівня та найкращі практики ведення бізнесу в галузь.»

Олег Калашніков, Генеральний директор компанії «ДОБРОБУТ», прокоментував: «Залучення Horizon Capital як інвестора є важливим кроком в нашій стратегії зростання — ідеться не про продаж частини бізнесу, ідеться про нарощування капіталу та збільшення масштабу компанії. Ми протягом багатьох років системно та прозоро вибудовуємо бізнес «ДОБРОБУТ». Для роботи використовуємо світові стандарти ведення бізнесу, як у медицині, так і в управлінні. У нас амбітні плани щодо подальшого розвитку мережі— це і відкриття нових клінік, і розширення медичних напрямів, і опанування нових компетенцій. Наші плани вимагають серйозних інвестицій та знання, досвід і капітал Horizon Capital підтримає наш амбітний стратегічний план. Ми розраховуємо, що на роботу мережі це вплине найкращим чином; у найближчих планах — відкриття ще одного лікувального центру в Києві на 10 тис. кв. м з утіленням світового досвіду в хірургії, онкології та кардіохірургії.» З моменту запуску у червні 2017 року EEGF III здійснив вісім інвестицій. Фонд було зібрано у грудні 2018 року у розмірі 200 млн. доларів США, та оголошено в січні 2019 року. Серед інвестицій фонду — Genesis, глобальна продуктова IT-компанія; Intellias, велика швидкозростаюча компанія з надання ІТ-послуг; Ярич, провідний виробник печива; MAIB, банк №1 у Молдові; Ajax Systems, провідний виробник професійних систем безпеки в Україні та інші.