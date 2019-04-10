Український бізнес об'єднує зусилля для спільного просування важливих економічних реформ

12 квітня 2019 року об 11:00 в ІА «Укрінформ» (зала №2). Фонд підтримки економічної безпеки України, та Українська Рада Бізнесу, які об‘єднують підприємства з сумарним річним оборотом у 650 млрд грн та на яких працюють 1,2 млн. осіб, підпишуть Меморандум про співпрацю та взаємну підтримку проектів документів, які мають визначити засади економічної політики в Україні на найближчу перспективу. Такими документами є:

Проекти розроблені провідними незалежними експертними інститутами України, рівновіддаленими від усіх політичних сил. На заході будуть презентовані результати експертного дослідження роботи, у якому було визначено перелік ключових загроз для української економіки та напрями державної політики для їх подолання.

Проекти документів будуть презентовані для громадськості, усіх політичних сил та державних інститутів для їх подальшого опрацювання та впровадження. Після виборів проекти будуть передані Президенту України та політичним силам, представленим у парламенті, для їх обговорення, погодження та прийняття у формі нормативно-правових актів держави.

Спікери: Олександр Громико – власник Saturn, член «Фонду підтримки економічної безпеки України»

Віктор Іванчик - генеральний директор і співвласник агропромхолдингу «Астарта-Київ»

Юрій Сивицький - засновник Intecracy group, член «Фонду підтримки економічної безпеки України»

Григол Катамадзе - Президент ВГО «Асоціація платників податків України», член Української Ради Бізнесу

Анатолій Долинний - президент Української федерації індустрії безпеки, член Української Ради Бізнесу

В‘ячеслав Лисенко – власник ТОВ «Укр-Китай Коммунікейшин», член «Фонду підтримки економічної безпеки України»

Михайло Соколов - заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради, член Української Ради Бізнесу

Надія Бедричук - директор Асоціації прямого продажу, член Української Ради Бізнесу

Володимир Полевий – директор «Фонду підтримки економічної безпеки України»