Передплата Бізнес 2019 - 3
Платформа Бізнес 100 Доктрина економічної безпеки України
КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Вівторок, 09 квітня 2019 17:00

Україна отримала 14 млрд доларів від трудових мігрантів

Україна отримала 14 млрд доларів від трудових мігрантів

Світовий банк підрахував, що перекази в Україну від трудових мігрантів за 2018 рік сягнули 14 млрд доларів

Світовий банк оцінює грошові перекази в Україну від трудових мігрантів в 14 млрд доларів, що на 19% перевищує показник 2017 року. Про це свідчать дані СБ, передають Українські Новини.

Україна в 2018 році отримала рекордний обсяг грошових переказів в розмірі 14 млрд доларів.

Україна є найбільшим одержувачем грошових переказів в регіоні "Європа і Центральна Азія".

Як наголошується, приріст грошових переказів був частково обумовлений переглядом методології їх оцінки, а також зростанням попиту сусідніх країн на трудових мігрантів.

Національний банк оцінює грошові перекази від трудових мігрантів в 11 млрд доларів за підсумками 2018 року.

Національний банк прогнозує збільшення грошових переказів від трудових мігрантів на 5,2% до 12,2 млрд доларів в 2019.

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал
Прочитано 73 раз
Рубрика: Новини
Другие материалы в этой категории: « З початку року до бюджету надійшло 61,3 млрд грн ЄСВ
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

0001

Придбати 1 номер

X

ФІНАНСОВИЙ ОСКАР 2018 (200 грн)

Кількість екземлярів:

Міжнародний ярмарок грантів, кредитів та інвестицій
Шато ресторан
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.