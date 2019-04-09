Україна отримала 14 млрд доларів від трудових мігрантів

Світовий банк оцінює грошові перекази в Україну від трудових мігрантів в 14 млрд доларів, що на 19% перевищує показник 2017 року. Про це свідчать дані СБ, передають Українські Новини.
Україна в 2018 році отримала рекордний обсяг грошових переказів в розмірі 14 млрд доларів.
Україна є найбільшим одержувачем грошових переказів в регіоні "Європа і Центральна Азія".
Як наголошується, приріст грошових переказів був частково обумовлений переглядом методології їх оцінки, а також зростанням попиту сусідніх країн на трудових мігрантів.
Національний банк оцінює грошові перекази від трудових мігрантів в 11 млрд доларів за підсумками 2018 року.
Національний банк прогнозує збільшення грошових переказів від трудових мігрантів на 5,2% до 12,2 млрд доларів в 2019.