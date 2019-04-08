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Понеділок, 08 квітня 2019 16:26

Южаніна — Рада може розглянути законопроект про податок на виведений капітал вже 11 квітня

Южаніна — Рада може розглянути законопроект про податок на виведений капітал вже 11 квітня

Верховна Рада може розглянути законопроект про податок на виведений капітал в четвер, 11 квітня, якщо закінчить з мовним законопроектом.

Про це глава парламентського комітету з податкової і митної політики парламенту, нардеп від Блоку Петра Порошенка Ніна Южаніна повідомила в Facebook.

"Сьогодні на засіданні погоджувальної ради звернулася до уряду з пропозицією швидко узгодити всі деталі і недоліки, на які вказував МВФ щодо законопроекту №8557 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал". Уже в цей четвер, якщо ми приймемо рішення щодо мовного законопроекту і перейдемо до інших, є шанс розглянути проект закону про податок на виведений капітал в першому читанні. Проект, над яким ми працюємо з жовтня 2015!" — написала вона.

Южаніна закликала "якомога швидше вирішити це ключове питання для середнього бізнесу".

 

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Рубрика: Новини
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