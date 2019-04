"Охрана, отмена!" У нас повернення 2 мільярдів доларів Ігорю Коломойському

В інтерв’ю ЕП пан Коломойський назвав МВФ одним з бенефіціарів націоналізації банку, який після цього показав чистий збиток в більш ніж півтора мільярда гривень. За даними Коломойського, представники Міжнародного валютного фонду прямо підбурювали до "віджиму" і приїжджали "перевіряти процес".



“Мені незрозуміла позиція держави. Вони хочуть залишити собі Приватбанк? Нехай залишають. Мені не потрібен Приватбанк. Але там лежало два мільярди доларів капіталу. Нехай повернуть, і немає питань”.

Але давайте розберемося в історії і зрозуміємо, за що, власне, мають повернути Ігорю Валерійовичу 2 мільярди доларів.

Кредитор останньої інстанції

Кредитором останньої інстанції є НБУ, який забезпечує засобами банки в критичній для них ситуації. НБУ має на меті зберегти найважливіші фінансові інститути від краху, надає так звані парашутні позики (екстрене фінансування). Існування кредиторів останньої інстанції забезпечує банки та інші кредитні організації підстраховуванням у вигляді гарантованих державних позик. Однак такі позики передбачають дотримання певних умов.

Наприклад, якщо у вашій машині закінчився бензин на автостраді, вам доведеться не тільки заплатити гроші, щоб поповнити бензобак, а й сплатити додатковий штраф за приїзд евакуатора, який вас вивезе.

НБУ як регулятор найняв незалежне американське детективне агентство Kroll, який мав намір притягнути екс-власників Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова до відповідальності за виведення з фінустанови коштів і численні махінації.

Детективне агентство підтвердило, що «ПриватБанк» був об'єктом численних махінацій, що призвело до збитків фінустанови в сумі 5,5 млрд доларів.

З 2013-2016 рр. мільярди гривень з рахунків клієнтів "Приватбанку" були виведені з України через мережу європейських банків.

Про цю схему, як і про виведення мільярдів в офшор також написали BNE IntelliNews - німецьке видання.

За даними BNE, в січні 2014 року "Приватбанк" розмістив 7,6 мільярда гривень коштів клієнтів на кореспондентських рахунках в маленькому австрійському банку Winter і 4 мільярди гривень в люксембурзькому банку East-West United.

У процесі вивчення структури кредитів і системи управління "ПриватБанку", слідчі виявили тіньову банківську структуру, функціонування якої було направлено на управління корпоративним кредитним портфелем пов'язаних осіб. Під її контролем надавалися нові кредити, які зазвичай використовувалися для погашення основної суми та відсотків за існуючими кредитами пов'язаних осіб.

За даними видання, схема виведення грошей з України працює так: власники українського банку отримують кредит з європейського банку під заставу грошей з депозитів клієнтів. Після цього власники українського банку використовують частину кредитів для капіталізації свого банку, а іншу частину виводять в офшор.

Видання вважає, що саме за подібною схемою були виведені гроші і з "Приватбанку". Всього з 2011 року до 10 українських банків були залучені до схем з виведення грошей через кореспондентські рахунки в європейських банках. Більше про це писав Бізнес.Цензор.

Регулятор (НБУ) заявив про готовність ознайомити правоохоронні органи з результатами розслідування. Розслідування Kroll відповідає зобов'язанням України перед МВФ, передбачених меморандумом, «проведення економічного розслідування операцій ПАТ« ПриватБанк »для визначення, мали місце правопорушення або погана банківська практика в період до його націоналізації.

Гонтарева VS Коломойський

Журналіст Нового Времени Віталій Сич в інтерв’ю з пані Гонтаревою, яка з 2014 по 2018 була Головою НБУ, запитав “Ми всі бачили кампанію ПриватБанку проти вас. Власник банку Ігор Коломойський виходив на вас безпосередньо?”.

На що пані Гонтарева відповіла, що з Ігорем Валерійовичем НБУ працювали два з половиною роки активно працювали. “Ви два роки від мене чули: якщо цей банк не виконає програму рекапіталізації, він буде націоналізований, тому що там 20 млн вкладників. Ви бачили репорт агентства Kroll і пам'ятайте, що держава внесло 7% ВВП в капітал цього банку. Коли я з міністром фінансів Олександром Данилюком оголошувала націоналізацію, ми влили в Приватні 146 млрд грн, щоб закрити діру. А постаудит знайшов ще одну дірку в 38 млрд, ми і їх влили. Ви уявляєте, про які гроші ми говоримо? Це 40% нашої монетарної бази. Це 33% депозитів нашого населення. А Коломойський розповідав, що це рейдерство з боку Нацбанку. Але там же ніхто ні копійки не заплатив за виданими кредитами. Капіталу в цьому банку ніякого не було. Активів не було. Держава замінило активи держпаперами”.

Міністерство фінансів України оприлюднило повний текст Меморандуму з Міжнародним валютним фондом. З документу на 34 сторінки на сайті Мінфіну, написаному директору-розпоряднику МВФ Пані Крістін Лагард, написано наступне:

“Для вирішення питання нагальної потреби банку в капіталі, що виникла в результаті збитків за позиками обсягом в 155 млрд гривень та скоригованої за результатами примусової конвертації зобов’язань в капітал банку (bail-in) обсягом в 29 млрд. гривень, Міністерство фінансів рекапіталізувало банк шляхом випуску державних облігацій в розмірі 117 млрд. гривень за ринковими ставками.





Витяг з Меморандуму з Міжнародним валютним фондом

Пам'ятаєте казку Сергія Михалкова "Як старий корову продавав?"

Старик посмотрел на корову свою:

- Зачем я, Буренка, тебя продаю?

- Корову свою не продам никому

- Такая скотина нужна самому!

Не все так сталося, як гадалося

Тобто, якщо є момент махінацій та шахрайства, то має бути розшук активів екс-власників «Приватбанку» . І логічно, якщо є злочин і злочинець, то має бути покарання. ZIK передає, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів може розпочати пошук майна і коштів, виведених із «Приватбанку», лише після звернення прокуратури чи інших правоохоронних органів або після ухвали суду. «Без звернення правоохоронних органів ми не можемо ні вживати заходів з розшуку активів, ні брати їх в управління, ні звертатися до іноземних судів. Якщо ж до АРМА надійде запит у певній справі, ми зробимо все можливе для розшуку активів певної особи», – наголосив Янчук, голова АРМА.

Але Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.

в Приватбанку заявили, що ціна позову в Лондонському суді до колишніх акціонерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова зросла до близько 3 мільярдів доларів.

В свою чергу, юристи, що представляють інтереси Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, заявили, що всесвітній арешт їхніх активів Високим судом Лондона визнаний виданим помилково і повинен бути знятий.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Апеляційний суд Високого суду Лондона відхилив апеляційні скарги ПриватБанку і Ігоря Коломойського на різні аспекти застосування всесвітнього арешту активів екс-власників банку. При цьому наказ про всесвітній арешт їхніх активів на 2,6 мільярда доларів залишається у силі.

To be continued...

Ольга Пташка