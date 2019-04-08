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Понеділок, 08 квітня 2019 11:57

З початку року ДФС відшкодувала 45,4 млрд грн ПДВ

З початку року ДФС відшкодувала 45,4 млрд грн ПДВ

За три місяці Державна фіскальна служба України відшкодувала платникам 45,4 млрд грн податку на додану вартість

Протягом січня-березня 2019 року Державна фіскальна служба України відшкодувала платникам 45,4 млрд грн податку на додану вартість. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Порівняно з відповідним періодом минулого року сума відшкодування зросла на 34,8%, або на 11,7 млрд грн. У січні-березні 2018 року платникам було відшкодовано 33,6 млрд грн.

Сума середньомісячного відшкодування ПДВ у 2019 році склала 15 млрд грн. Протягом 2018 року сума середньомісячного відшкодування ПДВ становила 11 млрд грн.

У березні 2019 року платникам було повернуто 12,6 млрд грн ПДВ. Це на 25%, або на 2,5 млрд грн більше березня 2018 року.240526

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Рубрика: Новини
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