Скільки коштуватимуть аналізи у Києві "простим смертним"?

Як писала пані Супрун на своїй сторінці Facebook, для якісних аналізів потрібне специфічне обладнання, яке діє за зовсім іншим методом. "Це має бути тривалий процес дослідження (2-3 дні) на основі аналітичної хімії. А саме: хромато-масс-спектометрія. Все інше, наприклад, тест-полоски, що обіцяють результат за 15 хвилин, не є достовірним показником. В Україні є не так багато лабораторій, що можуть зробити таке дослідження. Ще менше — гарантувати, що воно буде проведене якісно".
І хоч пані Супрун пише, що у нашій державі мало лабораторій, які роблять подібні ґрунтовні дослідження. Проте, якщо дуже захочеться звичайній людині перевіритись на вміст наркотичні речовини, ми прописали зріз цін серед найпопулярніших лабораторій Києва.
|
Найменування
|
Ціна грн
|
Опіати (якісне визначення)
|
340
|
Метанефрин, норметанефрин, 3-метокситирамін (плазма)
|
1620
|
Барбітурати (якісне визначення)
|
340
|
Кокаїн (якісне визначення)
|
340
|
Амфетаміни (якісне визначення)
|
340
|
Каннабіноїди (кров)
|
501.00
|
Всього
|
3481
Також деякі лабораторії надають квартальний розширений аналіз крові на наркотики (1мл. Сироватки), який коштує 6611 грн. Окрім аналізу крові, лабораторії пропонують визначення наркотиків у сечі, що є скринінговим тестом і дозволяє виявляти наявність амфетаміну, барбітуратів, бензодіазепіну, кокаїну, метамфетаміну, морфіну, метадону, трициклічних антидепресантів, марихуани та метілендіоксиметамфетаміна ( «екстазі»). Такий комплексний аналіз обійдеться близько тисячі гривень.
І якщо вірити в.о. міністра з охорони здоровя, то сліди наркотичних речовин зберігаються у волоссі до 90 днів та навіть більше. А в нігтях сліди наркотичних речовин можуть залишатися протягом тривалого часу — від 3 до 5 місяців у нігтях на руках та від 8 до 14 місяців у нігтях на ногах.
А оскільки такі аналізи роблять не усі лабораторії Києва, то найбільш сучасне обладнання для цього є лише в антидопінговому центрі олімпійського комітету.
Ольга Пташка