Скільки коштуватимуть аналізи у Києві "простим смертним"?

Як писала пані Супрун на своїй сторінці Facebook, для якісних аналізів потрібне специфічне обладнання, яке діє за зовсім іншим методом. "Це має бути тривалий процес дослідження (2-3 дні) на основі аналітичної хімії. А саме: хромато-масс-спектометрія. Все інше, наприклад, тест-полоски, що обіцяють результат за 15 хвилин, не є достовірним показником. В Україні є не так багато лабораторій, що можуть зробити таке дослідження. Ще менше — гарантувати, що воно буде проведене якісно".

І хоч пані Супрун пише, що у нашій державі мало лабораторій, які роблять подібні ґрунтовні дослідження. Проте, якщо дуже захочеться звичайній людині перевіритись на вміст наркотичні речовини, ми прописали зріз цін серед найпопулярніших лабораторій Києва.

Найменування Ціна грн Опіати (якісне визначення) 340 Метанефрин, норметанефрин, 3-метокситирамін (плазма) 1620 Барбітурати (якісне визначення) 340 Кокаїн (якісне визначення) 340 Амфетаміни (якісне визначення) 340 Каннабіноїди (кров) 501.00 Всього 3481

Також деякі лабораторії надають квартальний розширений аналіз крові на наркотики (1мл. Сироватки), який коштує 6611 грн. Окрім аналізу крові, лабораторії пропонують визначення наркотиків у сечі, що є скринінговим тестом і дозволяє виявляти наявність амфетаміну, барбітуратів, бензодіазепіну, кокаїну, метамфетаміну, морфіну, метадону, трициклічних антидепресантів, марихуани та метілендіоксиметамфетаміна ( «екстазі»). Такий комплексний аналіз обійдеться близько тисячі гривень.



І якщо вірити в.о. міністра з охорони здоровя, то сліди наркотичних речовин зберігаються у волоссі до 90 днів та навіть більше. А в нігтях сліди наркотичних речовин можуть залишатися протягом тривалого часу — від 3 до 5 місяців у нігтях на руках та від 8 до 14 місяців у нігтях на ногах.

А оскільки такі аналізи роблять не усі лабораторії Києва, то найбільш сучасне обладнання для цього є лише в антидопінговому центрі олімпійського комітету.

Ольга Пташка