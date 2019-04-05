Журнал "Бізнес" уклав меморандум

Між директором ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС ХАБ" (БІЗНЕС) Володимиром Чеповим та ТОВ "ДП ГРУП" в особі Пілягіна Олександра 05 квітня 2019 року було укладено меморандум про партнерство та співпрацю.

Український бізнес сьогодні як ніколи потребує співпраці для вирішення спільних проблем та загроз. Тому основною метою меморандуму є консолідація спільних зусиль для захисту чесного бізнесу від незаконного зовнішнього прояву. Основними напрямами співпраці стане медійна та юридична підтримка бізнесу у кризових ситуаціях.

БІЗНЕС - це перше колективне ділове медіа, що залучає підприємців, які будують прозорий бізнес, дбають про репутацію та інвестують у майбутнє України. Ми створюємо можливості виходу на нові ринки, залучає інвестиції, покращуємо бізнес-репутацію України та представляє її світу.

"ДП ГРУП" компанія, що надає повний комплекс юридичних послуг. З моменту свого заснування, "ДП груп" стоїть на сторожі законних прав та інтересів бізнесу, який шанує закон і моральні принципи.