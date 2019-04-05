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П'ятниця, 05 квітня 2019 17:40

ДФС звітувало про збільшення оформлень роботодавцями праці найманих осіб

ДФС звітувало про збільшення оформлень роботодавцями праці найманих осіб

Упродовж трьох місяців 2019 року роботодавці легалізували працю 1,15 млн найманих осіб.

Завдяки запровадженим ДФС заходам з детінізації відносин у сфері зайнятості населення та посиленню роз’яснювальної роботи роботодавці продовжують активно оформлювати трудові відносини з найманими працівниками. 

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

Так, протягом січня — березня 2019 року роботодавці легалізували працю 1,15 млн найманих осіб. Це на 12,5% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Тільки у березні офіційно працевлаштовано 0,4 млн осіб.

ТОП-5 сфер, де зафіксовано найбільша кількість легалізованих працівників:

- вирощування зернових, бобових і насiння олiйних культур — 56,6 тис найманих осіб;

- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами — 18,7 тис;

- діяльності лікарських закладів — 13,5 тис;

- будівництво житлових і нежитлових будівель — 11,4 тис;

- діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування — 11,4 тис.

Результатом легалізації стали додаткові надходження до бюджету. У першому кварталі за рахунок офіційного працевлаштування 1,15 млн осіб додатково перераховано майже 4 млрд грн. Зокрема, податку на доходи фізичних осіб — 1,7 млрд грн, ЄСВ — 2,08 млрд грн, військового збору — 142,5 млн грн.

Тільки у березні перераховано 719,8 млн грн. Зокрема, податку на доходи фізичних осіб — 312,2 млн грн, ЄСВ — 381,6 млн. грн., військового збору — 26 млн грн.

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Рубрика: Новини
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