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П'ятниця, 05 квітня 2019 16:36

Попит на електромобілі в Україні зріс на 71%

Попит на електромобілі в Україні зріс на 71%

За перший квартал 2019 року попит на електромобілі в Україні зріс на 71% проти аналогічного періоду минулого року.

 

За інформацією асоціації автовиробників України за перші 3 місяці поточного року український парк електромобілів поповнився на 1276 машин. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на електромобілі в Україні зріс на 71%.

Однак більшу частину (91%) первинного ринку автомобілів, які працюють виключно на електротязі, сформували машини, що були в експлуатації – 1 164 шт. Лідером ринку електрокарів залишається Nissan Leaf. З січня по березень 678 автомобілів цієї моделі отримали українські номери. На другому місці Tesla Model S, у заліку якої 107 реєстрацій. Третім за популярністю став BMW i3 з результатом 87 авто. Електромобіль Renault Zoe вибрали 66 українців, і це четвертий результат. Замикає п’ятірку найпопулярніших електромобілів на українському ринку FIAT 500e. У першому кварталі 2019 року 60 електричних Фіатів знайшли в Україні своїх власників.

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Рубрика: Новини
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