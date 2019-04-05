«Я не очікую стрімкого приходу 5G в життя українців...наша ціль – до кінця року надати доступ до 4G більше ніж 70% населення» - Комаров, президент Kyivstar

3гідно з прогнозами Deloitte в 2019 році 20 виробників почнуть продавати 5G-смартфони, а 25 операторів запустять 5G-мережі. Про це говорили на презентації компанії Deloitte глобальних прогнозів розвитку технологій, медіа і телекомунікацій (ТМТ).

У 2019-2020 роках бездротова технологія 5G буде застосовуватися в трьох основних областях. По-перше, 5G дозволить зробити персональні пристрої (переважно смартфони) «по-справжньому» мобільними, позбавивши їх будь-якої необхідності використовувати інші мережі для виходу

в інтернет. По-друге, 5G буде використовуватися для підключення до мережі «менш мобільних» компактних пристроїв (В основному 5G-модемів або точок доступу), які будуть служити проміжною ланкою між мережею 5G і іншими пристроями, підключаючись до них по Wi-Fi. І по-третє,

поширяться пристрої фіксованого бездротового доступу в стандарті 5G (FWA) з антенами, розміщеними на будівлях або в вікнах. вони замінять дротяні з'єднання, що використовувалися раніше для надання широкосмугового доступу (ШСД) приватним особам і організаціям.

Олександр Комаров, президент Kyivstar, прокоментував прогноз щодо впровадження 5G-мереж. «Я не очікую стрімкого приходу 5G в життя українців. 5G сертифікували тільки минулого року, вона знаходиться ще на початковій стадії. Але у нас є великий потенціал розвитку швидкості завдяки 4G. Ми уже здатні забезпечити ті швидкості, про які кажуть в контексті 5G, але поки що не в масовому покритті, а ситуативно, в певних кластерах», – прокоментував Олександр. «Наразі бізнесу та користувачам вистачає швидкості і в 4G, наша ціль – до кінця року надати доступ до 4G більше ніж 70% населення», – додав спікер.

Також пан Комаров вважає, що впровадження 5G в Україні носитиме вузькоспеціалізований характер і представлятиме інтереси, перш за все бізнес-клієнтів. На його думку, платоспроможність в країні не досягла необхідного рівня для користування послугами мережі п'ятого покоління, передають Українські новини. Спираючись на слова Комарова, 5G буде дуже затребуваним на ринку IoT, хмарної інфраструктури і віртуальної реальності. При цьому операторам зв'язку надасться можливість розширити використання частотних ресурсів і підключити більше абонентів.

Нагадаємо, що на днях три мобільних оператора Південної Кореї і один американський мобільний оператор заявили про повноцінний запуск мобільного інтернету п'ятого покоління. Відтепер Південна Корея почала комерційне використання мобільного мережі 5G по всій країні. Запуск 5G в країні відбувся раніше запланованого, оскільки провідні телекомунікаційні компанії світу змагалися за першість по запуску нового стандарту зв'язку.

Мінімальна вартість пакета 5G в Південній Кореї складе близько 48 доларів для всіх трьох операторів (SK Telecom, KT і LG U +). У базовий пакет входять 8 ГБ трафіку для операторів SK Telecom і KT, а також 9 ГБ для LG U +.

О.П