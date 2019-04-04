Виручка великих компаній від реалізації в області 3D-друку перевищить 2,5 млрд дол. США

До Києва з Великобританії завітав автор глобального дослідження – Пол Лі, партнер і керівник міжнародного дослідницького центру Deloitte. Він презентував ключові технологічні новинки, які визначать тенденції на ринку TMT у світі на наступні декілька років. Серед таких трендів: 5G-мережі, смарт-динаміки, 3D-друк.

За прогнозами «Делойт», в 2019 році виручка великих компаній від реалізації продуктів і послуг в області 3D-друку (Або «аддитивне виробництво»), включаючи промислові 3D-принтери, матеріали та послуги, перевищить 2,7 млрд дол. США, а в 2020 році - 3 млрд дол. США. Нагадаємо, що щорічний обсяг виручки виробничого сектору у світі складає близько 12 трлн дол. США. Протягом зазначеного періоду сегмент 3D-друку буде рости приблизно на 12,5% щорічно, тобто в два рази швидше, ніж всього кілька років тому.



«Делойт» прогнозує таке зростання з декількох причин.

По перше, 3D-принтери зараз можуть працювати з великою кількістю матеріалів, ніж раніше. У 2014 році перелік можливих матеріалів для тривимірної друку був уже досить довгим, проте все ж не включав в себе всі матеріали, зазвичай застосовуються при виробництві деталей. До того ж багато деталей повинні виготовлятися з більш ніж одного виду матеріалів, що на той момент було складною завданням для 3D-принтерів. До початку 2019 року перелік матеріалів, які можна використовувати для 3D-друку, збільшився за п'ять років більш ніж в два рази, а друк деталей з комбінованих матеріалів фактично стала звичною практикою.



Іншим фактором розвитку ринку є швидкість друку. Створення деталі (незалежно від матеріалу) шляхом нашарування окремих ультратонких шарів - це процес, який дійсно займає багато часу.

Нарешті, на ринок 3D-друку приходять і прагнуть зміцнити свої позиції деякі великі компанії, що змушує організації, що працюють в даній галузі, ще швидше впроваджувати інновації.

Ольга Пташка