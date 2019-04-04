Журнал “Бізнес” вручив “Оскари” фінансовому ринку

Журнал БІЗНЕС визначав кращих представників банківського та страхового ринків України. Нагороди вручалися за чотирма основними номінаціями, таким як “Банкір року”, “Особистість страхового ринку”, “Найбільш професійний банк”, “Найбільш професійна страхова компанія”. Також нагороди знайшли своїх власників у ще понад десяти профільних номінаціях, які представляють різні сегменти, такі як кредитування, залучення депозитів, підтримка малого та середнього бізнесу, страхування автомобілів, аграрних ризиків, медичне страхування тощо.

Окремої уваги заслуговувало нагородження у номінації “Інвестиція року”, де переможцем стала інвестиційна компанія Horizon Capital, що залучила в Українську економіку 200 млн. від міжнародного пулу інвесторів.