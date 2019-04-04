В першому кварталі введено 862 МВт нових потужностей із ВЕД на €750 млн інвестицій

В першому кварталі 2019 р. введено 862 МВт нових потужностей, що генерують електроенергію з відновлюваних енергоджерел.

Цей об’єм перевищив показник за увесь минулий рік, коли було введено 848 МВт потужностей із ВЕД. Про це повідомляють у прес-службі «Держенергоефективності».

Завдяки новим потужностям в український ринок залучено ще близько €730 млн євро інвестицій.

Зокрема, в першому кварталі поточного року встановлено 684 МВт сонячних електростанцій, 173 МВт вітрових електростанцій, 5 МВт біогазових установок та 0,1 МВт малих гідроелектростанцій.

Загалом, за останні 5 років введено майже 2200 МВт нових об’єктів, які виробляють «чисту» електроенергію. Об’єм інвестицій за цей час у зазначені потужності склав близько €2 млрд.

«Таким чином, завдяки розвитку відновлюваної енергетики в Україну надходять значні обсяги інвестицій, що не лише роблять її енергетично незалежною, а й покращують економіку, екологію, а також добробут громад», — підкреслюють у прес-службі «Держенергоефективності».

А також там зазначають, що на часі прийняття законопроекту від 05.12.2018 № 8449-д щодо переходу на новий механізм стимулювання впровадження «зелених» проектів — аукціони.