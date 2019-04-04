Покупці в очікуванні – житло подешевшало

Про це говорить Вікторія Берещак, експерт порталу про новобудови 3m2, посилаючись на дані порталу ЛУН.

В січні поточного року квадратний метр житла у новобудовах столиці коштував 23,7 тис. грн., а по результатам березня – 23,0 тис. грн. Таким чином, за перший квартал 2019 р., ціна на первинному ринку Києва зменшилася на 2,95%.

Для порівняння, в березні 2018 р. вартість квадратного метру в Києві складала 22,0 тис. грн. Так, за рік житло подорожчало на 1,0 тис. грн./кв.м чи на 4,55%.

Вікторія Берещак відмітила, що відносне затишшя на ринку первинного жита в березні цього року зумовлено психологічними факторами – потенційний покупець зайняв вичікувальну позицію. «Платоспроможний покупець очікує кінцевих результатів виборів, при цьому він уважно відслідковує курсові коливання валют, – говорить Вікторія Берещак. – Відчувається певна розгубленість, покупець не знає чи ціни «просядуть», чи «рватимуться вгору». При цьому, експерт вважає, що чекати різких коливань середньої ціни на квартири в Києві не варто. «Всі зміни будуть в межах 1-3% через об’єктивні сезонні фактори, – зазначає пані Берещак. – В структурі цих факторів подорожчання будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт».

Якщо розглядати цінову ситуацію по районах столиці, то в березні поточного року більшості районів спостерігається зниження ціни і лише в Деснянському районі вартість нового житла зросла на 1,69%, до 18,1 тис. грн./кв.м.

Протягом двох останніх місяців вартість житла в Святошинському та Голосіївському районах залишалася без змін і складала, відповідно, 20,5 тис. грн./кв.м та 24,0 тис. грн./кв.м.

Найбільше просіла ціна на Оболоні – тут середня вартість новобудов по результатам березня склала 18,8 тис. грн./кв.м, що на 8,29% менше ніж у лютому. Далі за темпами «цінового просідання» йдуть квадратні метри в Шевченківському та Подільському (де ціна на житло за місяць зменшилася на 4,41%), Печерському (на 2,45%), Дніпровському (на 1,96%), Солом’янському (на 1,38%) та Дарницькому (на 0,52%) районах Києва.

Якщо говорити про цінову динаміку за сегментами житла, то експерт звернула увагу на незначне здешевлення квартир економ-класу в межах 0,54% (до 18,4 тис. грн./кв.м) та квартир бізнес-класу в межах 0,82%. При цьому швидшими темпами дешевшали квартири комфорт-класу – на 4,76% (до 20,0 тис. грн./кв.м) та квартири елітного сегменту – на 3,6% (до 56,3 тис. грн./кв.м).

«Після завершення виборів Президента України покупець очікувано активізується, а забудовники, в свою чергу, продовжать шукати можливості для залучення більшої кількості інвесторів, – резюмує Вікторія Берещак. – На допомогу їм прийдуть банки з партнерськими програмами кредитування».