Відкриття бізнес-інкубатору світового рівня в Україні

2 квітня 2019 року в Американському домі у Києві Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) провело презентацію проекту «eō Бізнес-інкубатори»*, який має на меті стимулювати розвиток технологічної економіки та сприяти становленню малого та середнього бізнесу в Україні.

Проект має на меті створення платформи для запуску та глобального розвитку нових високотехнологічних бізнесів в Україні. За світовим досвідом близько 70% стартапів, які проходять «навчання» в інкубаторі, залишаються в тій самій географії. Багато українських стартапів змушені проходити інкубатори в інших країнах, зокрема в США, Польщі, Прибалтиці. З появою «eō Бізнес-інкубатори» всі, хто має потенційно привабливу ідею для нового продукту чи сервісу, зможуть розвинути її під наглядом менторів світового рівня.

«eō Бізнес-інкубатори» – це унікальний менторський проект, розроблений для підтримки та розвитку інноваційного бізнесу. Як зазначив співзасновник «eō Бізнес-інкубаторів» Чарльз Вайтхед, інкубатор не обмежується лише IT-проектами та відкритий також до співпраці з підприємцями, які працюють у сферах науки, інженерії, сільського господарства, медицини та фармацевтики.

Подавати заявки на участь в інкубаторі можна до 17:00 3 травня 2019 року. Відібрані стартапи візьмуть участь в експертних сесіях із підприємцями та інвесторами з усього світу та пройдуть інтенсивний 4-місячний курс навчання з питань створення та ведення успішного бізнесу. Адже, як зазначив Чарльз Вайтхед, в українських стартапів при високому рівні інновацій в продукті, часто недостатньо опрацьована стратегія виходу на світові ринки. Відповідно, вони не розмовляють із венчурними інвесторами «однією мовою» та не можуть залучити капітал.

Наприкінці навчання в інкубаторі, учасники матимуть нагоду представити свої проекти потенційним інвесторам під час проведення «Demo Day». Всеукраїнська презентація «eō Бізнес-інкубаторів» відбуватиметься з 3 по 12 квітня у найбільших містах України: Києві, Харкові, Дніпрі, Львові та Одесі. Преший інкубатор відкривається у Києві, а незабаром почне працювати другий у Харкові.

«Із запуском нових бізнес-інкубаторів, ми робимо інвестицію в наше спільне майбутнє, де український малий та середній бізнес стає надійним партнером для міжнародних компаній, в тому числі американських фірм та інвесторів,» — зазначила директорка місії USAID в Україні та Молдові Сюзан Фрітц.

Читайте ексклюзивний коментар співзасновника «eō Бізнес-інкубаторів» Чарльза Вайтхеда в квітневому номері журналу «БІЗНЕС».

* «eō» в назві проекту — не друкарська помилка. Латинською це означає «готуватись», «йти» або «просуватись».