Хмельниччина має всі шанси стати першим в Україні інтермодальним логістичним хабом

Децентралізація – тема не нова, свого часу вона стала інструментом розвитку країн Європейського Союзу. Так, Італія є прикладом успішного розвитку середнього та малого бізнесу, Німеччина унікальна своєю програмою державної підтримки експортноорієнтованих галузей економіки. Об’єднує ці дві успішні країни одне – правильна стратегія розвитку регіонів, де кожен має свою особливість і може бути як незалежним і самодостатнім, так і підсилювати економіку іншого.

Україні слід брати приклад з успішних економік та випрацьовувати свою модель розвитку, а вона є цілком можливою. В нашому випадку регіон – це область, яка має свій стратегічний план розвитку. Він же виходить з правильної стратегії, яка складається з оцінки природних ресурсів, кількості робочих рук, інфраструктури, потреб населення та виробничих можливостей. Все це формує унікальну пропозицію області, яка є певним обличчям економічних перспектив розвитку.

Хмельницька область визначила пріоритетні вектори розвитку, які були представлені на ІІІ Міжнародному економічному форумі в Хмельницьку губернатором області Вадимом Лозовим. Форум відвідали представники 14 іноземних держав та підприємці з усієї України, а також представники банків, великих компаній. https://www.adm-km.gov.ua/?p=53717

Ними стали:

Логістика. Сільське господарство. Альтернативна енергетика.

Головним завданням стратегії є створення так званого Інтермодального логістичного хабу, який має об’єднати три гілки логістики: залізницю, авіа та дороги. Всі логістичні шляхи сходитимуться до індустріального парку, під який виділено 91 га землі.

Фактично «інтер» – міжнародний, «модальний» – з внутрішньою системою і хаб – це певний вузол. Це поняття означає доставку продукції від дверей до дверей, що має один центр управління. «Якщо наразі ми розвинемо основні гілки логістики, то зможемо отримати приріст розвитку підприємництва. Ми говоримо про аеропорт, дороги й залізницю. Об’єднавши це на одній локації, ми стаємо найсприятливішою територією для розвитку інтермодальних логістичних хабів», – наголосив Василь Міракін, радник голови Хмельницької ОДА з економічнихпитань.

Такі хаби існують в Італії. Перший – «Інтер Порто Болонья», що в провінції Болонья. Там розміщується близько 100 компаній, де працюють понад 1,5 тис. робітників. «Стратегічно хаб розташований у 12 км від центру міста, має безпосередній зв’язок із навколишньою мережею автомобільних доріг і залізничних колій Італії. Зараз триває перший етап об’єднання різних галузей. Але, щоб грамотно планувати наступні кроки, слід розуміти, на чому економіка стоїть зараз. Це свого роду аудит території, її можливостей та оцінка перспектив», – каже пан Міракін.

Таким чином область робить акцент на хорошу логістику, оскільки вона сприятиме швидкому пересуванню товарів, що позитивно складеться на економіці.

Аеропорт Хмельницького відіграватиме одну з ключових ролей Інтермодального логістичного хабу. В проекті «Всеукраїнської транспортної стратегії» вже передбачено державне фінансування в розмірі 400 млн грн для відновлення діяльності аеропорту «Хмельницький». Це – один з пріоритетів області, оскільки Хмельницький завжди стояв на перетині європейських та азійських шляхів.

Місто перебуває у вигідній логістичній позиції, оскільки через область пролягає частина транспортного коридору «GOHIGHWAY» (Gdansk – Odesa) між польськими портами Балтії і нашими в Чорному морі. Протяжність автошляхів – понад 7 тис.км.

Також регіоном проходить так званий Євроазійський шлях: Греція – Туреччина – Болгарія з перетином у Хмельницькому, а саме біля аеропорту. Власне, сам аеропорт знаходиться біля дороги і не поглинутий містом, як у Житомирі чи Львові. Тому є додаткові можливості для розширення мережі терміналів, складів та площ під забудову.

Залізничні транспортні вузли Хмельницького мають сполучення з європейською залізничною мережею і зараз послуги вантажних та пасажирських перевезень надають понад 50 залізничних станцій. Мережа залізничних колій складає 738 км.

Модернізація вокзалу Хмельницький-Пасажирський має стати першим пріоритетним проектом державно-приватного партнерства «Укрзалізниці». Початок його реалізації – 2020 р.

Перші інвестиції в розмірі €9,5 млн в Інтермодальний логістичний хаб надійшли від української компанії «Нова Пошта», яка реалізувала проект будівництва інноваційного терміналу потужністю 18 тис. відправлень за годину. На черзі з інвестиціями в нові термінали компанії «Епіцентр» та «Таврія В», що має виробничі потужності в харчовій промисловості.

Базою реалізації Інтермодального логістичного хабу стали перші домовленості, що були зафіксовані трьома меморандумами: про співробітництво та партнерство з Асоціацією «Аеропорти України» цивільної авіації; про співробітництво та партнерство між Хмельницькою обласною державною адміністрацією, Хмельницькою обласною радою, Хмельницькою міською радою та громадською організацією «Міжнародний трейд-клуб в Україні»; з представниками національних компаній «Таврія В», «Епіцентр К» та «Нова Пошта», що зацікавлені в подальшому розвитку свого бізнесу на теренах краю, йдеться в повідомленні прес-служби ОДА.