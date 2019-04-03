Аграрні розписки виходять на міжнародний рівень: Топ 10 запитань

Аграрні розписки вже працюють на українському ринку та довели свою ефективність, але в цього інструменту є ще великий потенціал для розвитку.

Одним із перших практичних кроків стала можливість використання аграрних розписок у міжнародному форматі. Це дозволить збільшити обсяг залученого фінансування до аграрної галузі, зокрема, і з більш дешевих іноземних джерел. Проект IFC «Аграрні розписки в Україні» працює над практичною реалізацією міжнародних аграрних розписок та очікується, що перші розписки в такому форматі будуть видані вже цієї весни.

Що таке міжнародна аграрна розписка?

Варто зазначити, що нема такого юридичного терміну як «міжнародна аграрна розписка». Це неформальна назва для розписок, які видані українським фермером на кредитора-нерезидента країни для отримання грошових коштів, товарів, послуг.

Як виникла ідея використовувати аграрні розписки для залучення коштів із-за кордону?

Фермери та кредитори в Україні широко користуються аграрними розписками і з кожним днем кількість виданих розписок, як і сума фінансування за ними, зростає. Та якщо ми продовжимо роботу лише в такому форматі, то потенціал інструменту рано чи пізно буде обмежений фінансовими можливостями компаній-кредиторів аграрної галузі, які працюють на українському ринку. Для стійкого та довготривалого розвитку сільського господарства треба залучати зовнішні ресурси, зокрема, з міжнародних ринків, де вартість фінансування нижча, ніж в Україні.

Аграрні розписки як фінансовий інструмент мають низку переваг, які дуже важливі для іноземних кредиторів: прозорість, забезпеченість заставою та надійний механізм стягнення у випадку невиконання. Завдяки цьому розписки можуть бути використані для залучення грошей із-за кордону.

Якими будуть міжнародні аграрні розписки – лише фінансовими чи й товарними?

Вони будуть і товарними, і фінансовими. У зв’язку з впровадженням необхідних законодавчих змін зараз уже можна працювати за міжнародними фінансовими аграрними розписками. Цей варіант дозволить отримувати ресурси від нерезидентів уже цієї весни і стане основою для створення складніших інструментів. А зарубіжні інвестори познайомляться з можливостями сільськогосподарського сектору України.

Товарна розписка дуже цікава для трейдерів, оскільки може використовуватися як гарантія для форвардних договорів при експорті. Робота над адаптацією товарних розписок до міжнародного формату вже йде, планується, що вони будуть готові до літа поточного року. Але тут ще належить вирішити низку важливих питань, в тому числі, і питання швидкого та ефективного стягнення у випадку дефолту.

З чого почалася практична реалізація міжнародних фінансових аграрних розписок?

Ініціатива детально опрацьовувалася з НБУ. Тому що міжнародні аграрні розписки передбачають відносини між резидентами і нерезидентами. А найголовніше в цій справі – це валютний контроль та достовірність інформації про транзакції.

В Україні 7 лютого набув чинності Закон «Про валюту та валютні операції» і відповідні нормативно-правові акти, розроблені НБУ, які дозволяють придбати валюту для розрахунку за міжнародними фінансовими аграрними розписками. Таким чином, законодавча основа для роботи цього інструменту створена, що робить можливим проведення операцій з його використанням.

Які можливості міжнародні фінансові аграрні розписки відкривають перед українськими сільгоспвиробниками?

Давайте будемо виходити з економічної логіки. По-перше, чим більше кредиторів, тим більше пропозицій на ринку і тим вигіднішими вони можуть бути для українських аграріїв. З іншого боку, відкриття доступу до міжнародних ринків капіталу для українського сільгоспвиробника підвищить вірогідність того, що він залучатиме дешевші ресурси.

Йдеться не лише про гроші на вирощування тих чи інших культур. Це може бути придбання за кордоном сільгосптехніки, обладнання, мінеральних добрив, засобів захисту рослин тощо.

Зазвичай із-за кордону фінансуються агрохолдинги, які працюють з іноземними банками. Міжнародні аграрні розписки може видавати будь-яке господарство, причому у співпраці з різними кредиторами. Це дозволить забезпечити рівні можливості розвитку для учасників українського ринку.

Хто може стати кредитором за міжнародною аграрною розпискою?

Перелік потенційних кредиторів великий – це трейдери, постачальники обладнання, різних матеріалів, торговельні мережі, банки, переробні підприємства, міжнародні інвестори. Простіше кажучи, всі ті, хто надає ресурси в кредит. Багато компаній цікавляться українським аграрним ринком, вивчають можливості роботи на ньому.

Чи будуть міжнародні аграрні розписки належним чином запитані зарубіжними кредиторами?

Сільське господарство України – це галузь, яка динамічно та стабільно розвивається. Відсоток неповернення кредитів у ній досить низький. Окрім того, доходність інвестицій в Україні вища, ніж у країнах Європи із зрілими ринками капіталу, тому для інвесторів наш ринок буде привабливішим.

Зарубіжні інвестори – це люди з бізнесу, які оцінюють ці фактори і за належної комунікації будуть зацікавлені у нових ринках та нових можливостях, які відкривають розписки.

Як встановити контакти між потенційними партнерами за міжнародною аграрною розпискою? Де вони можуть отримати необхідну інформацію один про одного?

Є партнери, які вже спробували працювати з інструментом всередині країни. У них є представництва за кордоном, які, скоріш за все, першими протестують міжнародні аграрні розписки.

На початку роботи з інструментом розписок були пілотні області, де відпрацювали концепцію, набули досвіду та підтвердили ідею практикою. З міжнародними аграрними розписками буде щось подібне в тому плані, що знадобиться деякий час для ширшого використання інструменту на ринку.

Які документи позичальники повинні будуть підготувати для оформлення міжнародної аграрної розписки? Чи треба їх перекладати іноземною мовою, наприклад, англійською?

Агровиробнику, який звертатиметься до нотаріуса для видачі міжнародної фінансової аграрної розписки, треба буде підготувати такі саме документи, як і для оформлення аграрної розписки внутрішнього користування.

На розсуд сторін можна буде узгодити та зробити переклад аграрної розписки. Посвідчена вона буде українською мовою, як це робиться зараз. Але якщо кредитор-нерезидент захоче прочитати її своєю мовою, документ буде перекладений та нотаріально посвідчений згідно із загальним правилом нотаріального провадження.

Скільки часу забере оформлення міжнародної аграрної розписки?

Видача аграрної розписки на кредитора-нерезидента не повинна забрати більше часу, ніж на кредитора-резидента. Додаткового часу може потребувати лише переклад аграрної розписки іноземною мовою. Тому будемо рекомендувати сторонам попередньо готувати його – ще до моменту звернення до нотаріуса. До слова, посвідчувати міжнародні аграрні розписки будуть українські нотаріуси. Для цього їм не потрібно жодної додаткової сертифікації чи ліцензування.

Міжнародні аграрні розписки мають реєструватися в Реєстрі аграрних розписок. Він ведеться українською мовою, але не виключено, що з часом Реєстр подаватиме інформацію про видані розписки українською та англійською мовами.

Думка експерта

Тарас Бурган, партнер, Burhan Law Office: – Протягом останніх 15 років мені доводилося неодноразово супроводжувати транзакції з фінансування українського агросектору як на боці іноземних кредиторів, так і на боці українських позичальників – виробників сільськогосподарської продукції. В юридичній площині в таких транзакціях завжди гостро стоять три питання: забезпечення, перспективи звернення стягнення у випадку дефолту, валютний контроль.

Міжнародні фінансові аграрні розписки – це той інструмент, яким існуючі на сьогодні структури транскордонного фінансування можуть бути суттєво підсилені за всіма трьома зазначеними вище аспектами. Фінансова аграрна розписка – це безумовне зобов’язання агровиробника сплатити кошти на користь кредитора; таке зобов’язання забезпечене заставою майбутнього врожаю, що вирощується на конкретних земельних ділянках. Закон надає можливість звертати стягнення за розпискою на підставі виконавчого напису нотаріуса, при цьому за «прискореною» процедурою порівняно зі звичною «договірною» заставою. Нормативно-правові акти НБУ визначають чіткі підстави для придбання та/або перерахування коштів кредитору-нерезиденту на підставі фінансової аграрної розписки як самим боржником, так і приватним чи державним виконавцем у випадку примусового стягнення; при цьому на такі виплати не поширюються ліміти щодо річних обсягів виплат за кордон.

Прогнозую, що після освоєння базових транзакцій з міжнародними фінансовими аграрними розписками («фермер – кредитор») учасники ринку почнуть використовувати цей інструмент у більш складних структурах, в т.ч., для цілей рефінансування, таких як відступлення прав вимоги за розпискою від одного нерезидента іншому, залучення рефінансування на умовах РЕПО, і, можливо, навіть сек’юритизації.