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Вівторок, 02 квітня 2019 12:52

Експортно-кредитне агентство планують запустити протягом 2019 року

Експортно-кредитне агентство планують запустити протягом 2019 року

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України планує запустити Експортно-кредитне агентство, яке буде надавати фінансову підтримку українським експортерам.

 

Під час засідання ради з міжнародної торгівлі при Мінекономіки  було зазначено, що запуск Експортно-кредитного агентства дозволить надавати доступні кредити тим компаніям, діяльність яких орієнтована на експорт товарів з України (наприклад, компаній металургійного та сільськогосподарського сектору).

Також в Мінекономіки повідомили, що наразі експорт забезпечує близько половини ВВП України. Однак наразі обсяги українського експорту все ще не перевищують обсяги імпорту товарів до України.

«Українська зовнішня торгівля розвивається в надскладних умовах, однак за 4 роки ми забезпечили його диверсифікацію, розширили географію експорту та лінійку товарів і послуг. Маємо три нові угоди про вільну торгівлю — з ЄС, Канадою та Ізраїлем», — повідомив міністр економічного розвитку Степан Кубів.

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Рубрика: Новини
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