Експортно-кредитне агентство планують запустити протягом 2019 року

Під час засідання ради з міжнародної торгівлі при Мінекономіки було зазначено, що запуск Експортно-кредитного агентства дозволить надавати доступні кредити тим компаніям, діяльність яких орієнтована на експорт товарів з України (наприклад, компаній металургійного та сільськогосподарського сектору).

Також в Мінекономіки повідомили, що наразі експорт забезпечує близько половини ВВП України. Однак наразі обсяги українського експорту все ще не перевищують обсяги імпорту товарів до України.

«Українська зовнішня торгівля розвивається в надскладних умовах, однак за 4 роки ми забезпечили його диверсифікацію, розширили географію експорту та лінійку товарів і послуг. Маємо три нові угоди про вільну торгівлю — з ЄС, Канадою та Ізраїлем», — повідомив міністр економічного розвитку Степан Кубів.