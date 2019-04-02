Скільки Україна витратила на вибори у 2019 році?

За затвердженим ЦВК розподілом контів на вибори президента Україна витратить майже 2,4 млрд гривень

Під час засідання Центральної виборчої комісії (ЦВК) 11 лютого було затверджено Розподіл коштів державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення чергових виборів президента України 31 березня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Як зазначається, всього було розподілено кошти на загальну суму 2 млрд 354 млн 880 тис. гривень.

У вказаному Розподілі видатки ЦВК, згідно з прийнятою постановою, складають 275 млн 978 тис. 531 гривню.

Крім того, на окружні виборчі комісії розподілено 40 млн 820 тис. 686 гривень, на дільничні виборчі комісії розподілено 1 млрд 146 млн 616 тис. 619 гривень.

Також, у разі проведення повторного голосування (другого туру) з виборів президента України передбачено резерв коштів, який складає 891 млн 464 тис. 164 гривень.

Разом з тим було затверджено середні норми видатків окружної виборчої комісії та середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій на підготовку та проведення чергових виборів президента України 31 березня 2019 року без врахування видатків на повторне голосування.