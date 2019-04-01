Експорт формує близько 50% ВВП - Кубів

Експорт формує близько 50% ВВП. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України-міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів та поділився "перемогами" економіки за правління чинної влади.

Зокрема, пан Кубів згадав про результати у сфері міжнародної торгівлі: уклали три угоди про вільну торгівлю з 2014 року (Канада, Ізраїль, ЄС).



Кубів також зазначив, що їм вдалося:

- Переорієнтувати експорт, щоб 42.6% спрямувати до ЄС та суттєво зменшити частку експорту на російський ринок;

- Розробити і прийняти чітку Експортну стратегію України та значно посилити торгівлю з такими важливими торговельними партнерами, як от Туреччина, Китай, Індія, Єгипет, США;

- Успішно презентувати Україну на міжнародних експортних виставках у китайському Шанхаї та створити вражаючий Національний стенд для Експо-2020 у Дубаї;

- Забезпечити набуття членства України у Регіональній Конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження, щоб стимулювати переробку в Україні;

- Покращити позицію України у рейтингу Doing Business, де посідаємо 71 сходинку замість 112ої у 2014 році.

- Провести 65 міжурядових комісій з торговельно-економічної співпраці за 3 роки, включаючи зовсім нові як з Державою Катар, а також відновити роботу таких, які не збиралися 4-6 років;

- Забезпечити підтримку українських виробників сільгосптехніки за програмою часткової компенсації вартості такої техніки, а це понад 10,5 одиниць української сільгосптехніки, яку придбачи 4,5 аграріїв завдяки цій програмі. Це сприяє розвитку агроіндустрії, яка є одним із найпотужніших секторів економіки України.