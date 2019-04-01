В дію вступили нові тарифи на вантажоперевезення залізницею

За словами Андрія Рязанцева, тариф на вантажні перевезення проіндексовано на рівень індексу цін виробників промислової продукції вперше в історії, що справедливо по відношенню як до Укрзалізниці, так і до вантажовідправників. Укрзалізниця вже відкрила спеціальний інвестиційний рахунок, на якому акумулюватимуться кошти від індексації тарифів, що дозволить компанії ефективніше співпрацювати з ринком у питаннях використання отриманих фінансових ресурсів, повідомляє пресс-центр "Укрзалізниці".

Наступним кроком на шляху вдосконалення тарифної політики Укрзалізниці має стати запровадження автоматичної індексації тарифів на вантажні залізничні перевезення. «Найголовнішим є те, що сьогодні вже не стоїть питання про доцільність введення автоматичної індексації тарифів. Залишається лише вирішити, в які терміни це буде зроблено, оскільки загальна система тарифоутворення, як обговорювалось на нараді в Державній регуляторній службі України, буде розроблена Укрзалізницею спільно з учасниками ринку та державними органами до 1 липня 2019 року і має усунути всі недосконалості існуючої системи як то розрив у вартості перевезення вантажів, порожнього пробігу та доповнена необхідними елементами автоматичної індексації», — повідомив Андрій Рязанцев.

Він також додав, що зі свого боку Укрзалізниця вже запропонувала учасникам ринку регулярну індексацію, що відбуватиметься щоквартально за фактичними змінами індексу цін виробників промислової продукції. «Ринок вивчає надані Укрзалізницею матеріали, і до 1 липня ці пропозиції мають бути включені в загальну концепцію тарифоутворення на залізничному транспорті, яка відповідатиме потребам галузі та економічній ситуації в країні», — зазначив Андрій Рязанцев.

За його словами, Укрзалізниця також пропонує запровадити інвестиційну складову тарифу. Андрій Рязанцев також додав, що інвестиційна складова може запроваджуватися додатково під час реалізації окремих інвестиційних проектів, програм, і наразі здійснюються роботи щодо формули цієї складової. «Ми сподіваємося, що всі наші пропозиції щодо нової моделі тарифоутворення будуть підтримані ринком, і ми зможемо врешті-решт розділити інфраструктурну та локомотивну складову тарифу та вивести їх на економічно обґрунтований рівень. Це дозволить Укрзалізниці залучити кошти на реалізацію інвестиційної програми компанії та максимально оперативно змінити на краще ситуацію зі станом тягового рухомого складу», — зазначив Андрій Рязанцев.

Нагадаємо, 22 березня 2019 року Державна регуляторна служба України своїм рішенням погодила індексацію тарифів на вантажні перевезення на рівень минулорічного індексу цін виробників. Відповідний наказ зареєстровано у Міністерстві юстиції України та сьогодні опубліковано в виданні «Урядовий кур’єр». Таким чином, тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України проіндексовано на 14,2 % .