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Понеділок, 01 квітня 2019 15:37

Україна втратила статус третього в світі експортера меду

Україна втратила статус третього в світі експортера меду

Україна в 2018 році втратила статус третього у світі експортера меду, експорт якого, в минулому році зменшився більш ніж на чверть.

Про це 29 березня заявила виконувачка обовязків міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофимцева під час круглого столу "Взаємодія агровиробників і пасічників. Як попередити отруєння бджіл" 

"Україна в 2018 році втратила статус одного з трьох найбільших у світі виробників меду. У 2017 році Україна експортувала близько 68 тис. тонн меду. У 2018 році ця цифра знизилася до 49,4 тис. тонн", - зауважила Трофимцева.

Вона також зазначила, що отруєння бджіл під час весняних польових робіт – результат недостатньої комунікації фермерів і пасічників. Тому зараз, за її словами, держава всіляко стимулює налагодження взаємодії в цій сфері.

Пані Трофимцева повідомила, що в даний час ведеться робота над проектом закону про пестициди і отрутохімікати, в якому передбачено суттєве посилення позицій бджолярів і згідно цього законопроекту буде значно посилено контроль за використанням агрохімікатів і пестицидів.

"Потрібно шукати баланс між інтересами рослинників, пасічників і тваринників. Головна проблема-використання контрафактної продукції засобів захисту рослин через низький рівень освіченості фермерів. Здоров'я людей і бджіл знаходиться в одному технологічному ланцюзі, що шкідливо для бджіл то і людям не корисно", - підкреслила в. о. міністра.

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Рубрика: Новини
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