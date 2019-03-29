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П'ятниця, 29 березня 2019 11:09

Зросла середня зарплата українців — Держстат

Зросла середня зарплата українців — Держстат

У лютому 2019 році середня зарплата українців збільшилась на 2,2% проти попереднього місяця і становить 9429 гривень на місяць.

 

За інформацією Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у лютому 2019р. становила 9429 грн, що у 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн). Порівняно із січнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 2,2%, а за останні 12 місяців (відносно лютого 2018р.) – на 20,4%. Індекс реальної заробітної плати у лютому 2019р. порівняно із січнем 2019р. становив 101,7%, а відносно лютого 2018р. – 110,7%.

Найвищі зарплати в Україні отримують у фінансовій та страховій діяльності. У лютому середня зарплата там складала майже 18,2 тисячі гривень на місяць, що на 6,6% більше, ніж попереднього місяця. Також суттєво зросли зарплати у сфері ІТ — на 7,3% за місяць. Наразі працівники цієї сфери в середньому отримують 16447 гривень на місяць.

Водночас у лютому дещо знизились зарплати у сфері транспорту та поштового звязку — на 4%. Наразі в середньому там отримують 10,53 тисячі гривень на місяць. Крім цього на близько 1% впали зарплати у готельному та ресторанному бізнесі, а також у сфері мистецький, спортивних послуг, розваг та відпочинку.

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Рубрика: Новини
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