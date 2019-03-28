БІЗНЕС проти мерії Чернігова: серіал триває

БІЗНЕС вже писав про ВАТ ЧРМЗ «Жовтневий молот», який більше 10 років отримує дозвіл у міської влади на земельну ділянку площею 3,7625 га. Цей дозвіл відкриває шлях до інвестицій у об‘єкт на сотні мільйонів гривень та до збільшення податкових нарахувань до місцевого бюджету. Земельна історія «Жовтневого молоту» налічує безліч листів до Чернігівської міської ради та відділу земресурсів, починаючи з 2004 року. Також по цій справі є вже декілька судових рішень.

Усі суди одностайно трактують закон на користь «Жовтневого молоту», включно у справах, де Чернігівська МР нарахувала борги за землі, які «Жовтневий молот» не використовує, бо не може оформити оренду. Не зважаючи на це, мер Чернігова Анатолій Атрошенко продовжує публічно звинувачувати «Жовтневий Молот» у не сплаті податків та орендної плати і вимагає у підлеглих «вирішити питання».

БІЗНЕС надіслав офіційні запити до Чернігівської міської ради. Ми запитали, на яких підставах вони не дають дозволу на оренду земельної ділянки «Жовтневому молоту» і скільки коштів чернігівської громади ЧМР витратила на адвокатів та судові збори в нескінченних спорах. Нарешті ми отримали офіційні відповіді, які відповідями, чесно кажучи, назвати важко. Дослідивши отриману інформацію за підписом заступника Чернігівського міського голови О. Ломако, стало зрозуміло, що інформація по суті не надана, а зроблена формальна відписка, яка імітує відповідь. Чернігівська МР продовжує трактувати закон на власний розсуд попри рішення Верховного Суду України та здійснює тиск на бізнес.

Стосовно питання «яка сума грошових коштів була витрачена з місцевого бюджету на оплату судового збору у судових справах проти ПАТ ЧРМЗ «Жовтневий молот», виданню надано відповідь, «розмір судового збору розраховується у відповідності вимогам Закону України «Про судовий збір», за ставками у розмірі передбаченим статтею 4 зазначеного Закону». Фактично запитувану публічну інформацію про розмір громадських коштів витрачених на боротьбу з бізнесом нам не надано.

Також без відповіді залишилося питання «На яку дату запланована найближча сесія Чернігівської міської ради?».

З огляду на відкрите порушення законодавства про доступ на публічну інформацію посадовими особами Чернігівської МР, БІЗНЕС звернувся з відповідною заявою до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Представники Уповноваженого повинні скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення з огляду на порушення права журналістів на доступ інформації і направити його до суду.

Якщо Чернігівська МР не надає відповіді, порушуючи при цьому закон, то їй, скоріш за все, є що приховувати. Чиновники самі доводять, що звинувачення проти них є не безпідставними. Тим не менше, ми хочемо з’ясувати істину і всі обставини конфлікту, тому будемо відстоювати своє право на інформацію у майбутньому суді та інформувати громаду про хід справи.