Не май 100 рублів, а май 100 бізнесів та успішних родичів. Які бізнеси мають кандидати у Президенти та на кого вони оформлені.

Президент України має одне важливе зобов’язання людини на посаді, про яке говорить Конституція. Так, у Статті 103 основного закону нашої держави йдеться: “Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку”.

Ми вже маємо досвід, коли пана Президента "не відпускає" народ із закликами попрощатися із його бізнесом. Попереджений — значить озброєний, тому хто з кандидатів та їхніх родичів має зв’язок з певними компаніями в Україні і не тільки – з’ясовували аналітики YouControl.

Для розгляду були обрані ТОП-10 кандидатів, рейтинг яких був сформований за даними:

загальнонаціонального дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова (7-14 лютого 2019);

опитування Соціологічної групи "Рейтинг" (19-28 лютого 2019 року);

опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) (8-20 лютого 2019).

Квартали, Студії та риба Зеленських

Родина Зеленських має помітні бізнес-інтереси в розважальній індустрії, а також невеликі у ресторанному бізнесі. Володимир Зеленський не одноразово сам підколював Петра Порошенка з вимогами позбавитися бізнесу.



Зокрема, він повністю володіє чи має вагомі долі в семи компаніях в Україні та є акціонером або бенефіціарним власником в п’яти іноземних компаніях. Також він має долю до 15% в кількох компаніях, одна з яких входить у фінансово-промислову групу (ФПГ) “Приват”. Заснована Зеленським громадська організація "Молодіжний Центр "Ліга Сміху" є частиною ФПГ "ТММ". Дружина політика-новачка наразі володіє 0,01% ТОВ "Студія Квартал-95", а також має четверть підприємства з перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків. Також вона має відношення до двох іноземних компаній.

• 100% у ТОВ "Кіноквартал" (Основний вид діяльності – Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм);

• 99,99% у ТОВ "Студія Квартал-95" (Організування інших видів відпочинку та розваг);

• 22,5% у ТОВ "Анімаційна студія 95" (Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм);

• 18,75% у ТОВ "Квартал-Концерт" (Театральна та концертна діяльність);

• 18% у ТОВ "Студія Квартал 95" (Організація будівництва будівель);

• 16,7% у ТОВ "Продюсерський Центр "Ліга Сміху" 16,7% (Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. У.);

• 15% у ТОВ "Фіш-Хаус" (Діяльність ресторанів).

Також він має долю до 15% в кількох компаніях, одна з яких (ТОВ "Квартал ТВ") входить у відому фінансово-промислову групу (ФПГ) “Приват”. А заснована Зеленським громадська організація "Молодіжний Центр "Ліга Сміху" є частиною ФПГ "ТММ".

Окрім цього, потенційний переможець президентських виборів є акціонером або бенефіціарним власником в таких іноземних компаніях, як:

• Megiritano Ventures Ltd (Британські Віргінські Острови);

• Vilhar Holdings Limited (Кіпр);

• Aldorante Limited (Кіпр);

• GREEN FAMILY LTD;

• Film Heritage inc (Беліз);

• San Tommaso S.R.L. (Італія).

Тож будувати та управляти бізнесом Володимир Зеленський очевидно вміє. Як і можлива майбутня перша леді України – Олена Зеленська. Дружина політика-новачка наразі володіє 0,01% ТОВ "Студія Квартал-95", а також має четверть ТОВ "Зеларі Фіш", яке займається, згідно з основним видом діяльності, переробленням та консервуванням риби, ракоподібних і молюсків. Також вона акціонер Aldorante Limited і бенефіціарний власник у Film Heritage inc, San Tommaso S.R.L. Цікаво, чи позбавиться кандидат свого бізнесу у разі перемоги. Адже у "role model" кандидата - Голобородька - бізнесу немає.

“Багатогранний” Президент

Чинний президент не без гріха, і складно назвати якось по-іншому, ніж “бізнес-імперія” володіння Петра Порошенка. Наразі він має той чи інший зв’язок з понад сотнею компаній, які працюють в найрізноманітніших сферах. Звичайно, найчастіше Петра Порошенка асоціюють з брендом “Рошен”, який об’єднує в собі десятки різних виробництв по всій Україні. Однак компанію Президент передав через кілька років після обіцянок продати у “сліпий траст”.

Петро Порошенко має зв’язок з понад сотнею компаній. Його бізнес-інтереси можна знайти у найрізноманітніших галузях: починаючи з фінансів, закінчуючи склом, експериментальним конструкціями та торгівлею хлібобулочними, борошняними та цукровими кондитерськими виробами. При чому, кілька десятків компаній, до яких причетний Порошенко, займаються діяльністю у сфері телевізійного мовлення, а також вирощуванням зернових, бобових культур і насіння олійних культур тощо. Усі вони об’єднані в одну ФПГ – "Укрпромінвест". Окрім цього, за даними Центру щодо дослідження корупції і організованої злочинності, у серпні 2014 року Петро Порошенко, вже будучи на посаді Президента, заснував “офшорну” компанію Prime Asset Partners Ltd. на Британських Віргінських островах.

При чому він досі є бенефіціаром не лише в українських “солодких” компаній, а й у різного роду рошенівськими представництвах:

• Bonbonetti Choco Edesipari Korlatolt Felelossegu Tarsasag і Choco Bonita Edesipari es Kereskedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag, Угорщина;

• Roshen-Polska, Польша;

• Uzdaroji akcine bendrove "ROSHEN", Литва;

• АТ Ліпецька Кондитерська Фабрика "РОШЕН", Росія;

• Limited Liability Company "Roshen Shanghai foodstuff", КНР;

• Limited Liability Company "Roshen Georgia", Грузія;

• ТОВ "Grand Кондитер", Казахстан;

• ТОВ "Рошен-Бел", Білорусь;

• ТОВ “DeLuxe Сауда”, Казахстан.

Та на цьому бізнес-інтереси Порошенка не закінчилися. Так, він є засновником чи бенефіціаром ще в таких компаніях:

• АТ "Міжнародний Інвестиційний Банк" (Основний вид діяльності – Інші види грошового посередництва);

• ПАТ "ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал" (Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти);

• ТОВ "Пісківський Завод Скловиробів" (Виробництво порожнистого скла);

• ТОВ "Медсервіс-плюс" (Діяльність лікарняних закладів);

• ПрАТ "Київський Завод Експериментальних Конструкцій" (Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій);

• ПАТ "Страхова Компанія "Країна" (Інші види страхування, крім страхування життя).

“Леді Ю” як бізнес

Юлії Тимошенко в разі перемоги не варто буде хвилюватися про продаж чи передачу свого бізнесу комусь в управління. В неї офіційно його просто немає. Єдина юридична особа, до якої причетна Юлія Володимирівна, – Політична партія “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, де вона є керівником. Однак її родичі – досить активні учасники бізнес-спільноти. Низка компаній належать її чоловіку, доньці та матері. ФПГ, куди відносять компанії родичів Юлії Володимирівни, так і називають “Група Юлії Тимошенко”. А найбільш очевидні їхні бізнес-інтереси пов’язані з нерухомістю.

Також у її власності є:

• 62% у ТОВ "Компанія "Міжнародні Ділові Проекти" (Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

• 50% у ТОВ "Файндінг, Менеджинг, Інішіалайзінг" (Надання інших фінансових послуг);

• 44,5% у ТОВ "Сервіс А" (Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

• 19% у ТОВ "Фенікс" (Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна).

Цікаво, що співласницею ТОВ "Сервіс А", ТОВ "Геофорс", ТОВ “Компанія "Міжнародні Ділові Проекти" Та ТОВ "Фенікс" є ще й мати Юлії Тимошенко – Телегіна Людмила Миколаївна. Окрім цього, вона володіє 94% компанії ТОВ "ТИМТЕЛ".

ФПГ, куди відносять всі згадані компанії родичів Юлії Володимирівни, так і називають “Група Юлії Тимошенко”. А найбільш очевидні їхні бізнес інтереси пов’язані з нерухомістю.

Бізнес-сім’ї Бойка та Гриценка

Схожа “сімейна ситуація” склалася й у двох інших кандидатів – Юрія Бойка та Анатолія Гриценка. За ними теж не було помічено жодного бізнесу, однак їхні родичі все компенсують.

У Юрія Бойка успішною бізнесвумен є дружина Віра Бойко. Їй належить 100% ТОВ "Столична Нерухомість" (основний вид діяльності – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна), 25% ТОВ "Фортекс" (Оптова торгівля паливом). Вона також є акціонером ПАТ "Луганський Електроапаратний Завод".

Сини Юрія Бойка теж мають свої досягнення: Анатолій Бойко володіє 12,5% ПП "Сетлер" (Надання ландшафтних послуг), а Юрію Бойку-молодшому належить 40% ТОВ "Фасіліті Груп" (Комп'ютерне програмування).

Усі згадані компанії входять до ФПГ “Група Юрія Бойка” та мають досить різноманітні бізнес-інтереси. Водночас його тісно пов’язують із Дмитром Фірташем – власником Group DF та Inter Media Group.

А от із бізнесом родини Анатолія Гриценка все простіше. Головний напрямок діяльності його сім’ї – видання газет та загалом діяльність в ЗМІ. Рушієм цього бізнесу є дружина Анатолія Степановича – Юлія Мостова. У її власності знаходиться:

• 40% ТОВ "ЗН Груп" 40% (Основний вид діяльності – Видання газет);

• 20% ТОВ "Анкаріс" (Видання газет);

• 20% ТОВ "Видавничий Дім "Ормос" (Видання газет);

• 16% ТОВ "Комьюніті 8" (Видання газет).

Окрім цього, Юлія Мостова є бенефіціаром у ТОВ "ЗН УА" та засновником ГО "Хартія-4".

Син Анатолія Гриценка – Олексій, володіє більш різнобічним бізнесом: 33% у ТОВ "Український туристичний клуб" (Основний вид діяльності – Послуги з організації подорожувань), 22% у ТОВ "Промислово-інжинірінгова компанія" (Технічні випробування та дослідження) та 16% у ТОВ "Фан-клуб хокейного клубу "Беркут" (Рекламні агентства). Також він є керівником ГО "Всеукраїнське Об'єднання "Автомайдан" та засновником столичного філіалу ГО “Громадської організації "Громадянська позиція". А дочка Гриценка, Світлана, теж є співвласницею ТОВ "Фан-клуб хокейного клубу "Беркут" і повністю володіє ТОВ "БіСі Едженсі" (Основний вид діяльності – Рекламні агентства).

У Юрія Бойка успішними у бізнесі є дружина Віра Бойко та сини. Їх компанії входять до ФПГ “Група Юрія Бойка” та мають досить різноманітні бізнес-інтереси. Водночас його тісно пов’язують із Дмитром Фірташем – власником Group DF та Inter Media Group.

Із бізнесом родини Анатолія Гриценка все простіше. Головний напрямок діяльності його сім’ї – видання газет та загалом діяльність в ЗМІ. Рушієм цього бізнесу є дружина Юлія Мостова. А син і донька володіють більш різнобічним бізнесом. Усі компанії, якими володіють Гриценки, входять до ФПГ “Група Анатолія Гриценка”. А сам кандидат є засновником ГО "Громадянська позиція" та керівником однойменної партії.

Скромні Ляшко та Смішко

Олег Ляшко у зв’язках з великим бізнесом поміченим не був. Та все ж до одного підприємства він причетний. Так, він володіє третиною ЗАТ "Редакція газети "Політика”. Окрім цього, він має відношення ще до двох юросіб: керує партією "Радикальна партія Олега Ляшка" та є засновником Всеукраїнського благодійного фонду Олега Ляшка "Українська ідентичність".

Родина Олега Валерійовича, в яку зокрема входить дружина Росіта, також не вирізняється бізнес-активністю. До 2017 року у дружини був відкритий ФОП Сайранен Росіта Олександрівна (Основний вид діяльності – Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту), але він вже ліквідований.

Схожа ситуація з генералом у відставці, а нині кандидатом в Президенти, Ігорем Смішком. Напряму він є власником лише у двох компаніях:

• 88% у ТОВ "Лагуна" (Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування);

• 27% у ТОВ "Бізнес консалтинг центр" (Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки) – через цю фірму він є опосередкованим засновником ще кількох.

Окрім комерційної діяльності, Ігор Смішко також є засновником і директором ГО "Центр стратегічних досліджень та аналізу" і ВГО "Сила і Честь".

Юлія Смешко, дружина кандидата, спільно з ним володіє ТОВ "Бізнес консалтинг центр" (має 27%) і на неї відкритий ФОП, основний вид діяльності якого – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Благодійники Вілкул та Шевченко

Офіційно, на відміну від даних журналістських розслідувань, Олександр Вілкул не володіє та ніяким іншим чином не має зв’язку з бізнесом. При цьому дві юридичні особи, які з ним напряму пов’язані, це ГО "Фонд Олександра Вілкула "Українська перспектива" та благодійна організація "Благодійний Фонд "Майбутнє Кривбасу", де він є засновником. Близькі родичі Вілкула теж напряму не мають зв’язку з бізнесом.

Схожа ситуація і з Олександром Шевченком. Він є засновником благодійного фонду "Фонд Олександра Шевченка – Новий Івано-Франківськ", ГО "Інститут розвитку міста "Новий Івано-Франківськ" та ГО "Громадський рух Олександра Шевченка "Країна гідності і правди". Хоча раніше за ним значилося кілька компаній, які протягом останніх років припинили свою діяльність. А от його дружина Тетяна Шевченко і нині повністю володіє ТОВ "Галичина-Цукор" (неочікувано основний вид діяльності – Діяльність у сфері права). До речі, це підприємство є співзасновником компанії-власниці відомого курорту “Буковель” – ТОВ “Скорзонера” (ФПГ “Приват”), де Олександр Шевченко пропрацював десять років керівником (з 2004 по 2014 роки).

Зв’язки та бізнес-інтереси потенційних переможців виборів представили аналітики у дослідженні YouControl.

Ольга Пташка