Саудівська компанія інвестувала $2,3 млн в агрохолдинг "Мрія"

«Агрохолдинг CFG/«МРІЯ», який із початку 2019 року працює як єдиний бізнес, закупив у березні нову техніку на суму 2,3 млн дол. Об’єднана компанія поповнила свій технічний парк 17-ма одиницями причіпної сільгосптехніки. Це – перша із запланованих поставок техніки для об’єднаного агрохолдингу CFG/«МРІЯ» у цьому році. Спільний інвестор – SALIC UK Ltd – має намір спрямувати на оновлення технічного парку CFG/«МРІЇ» протягом 2019 року кілька десятків мільйонів доларів, щоб забезпечити подальшу ефективну діяльність об’єднаної компанії», повідомляється на сайті холдингу.

У серпні 2018 року «МРІЯ Агрохолдинг» успішно завершив реструктуризацію свого боргу. А вже у листопаді компанія уклала угоду із міжнародним саудівським інвестором SALIC UK про продаж своїх активів. Сьогодні «МРІЯ» продовжує операційну діяльність в Україні спільно із дочірньою компанією свого нового інвестора – Continental Farmers Group (CFG).

«МРІЯ Агрохолдинг» — велика агропромислова компанія в країні. Володіє шостим за розміром земельним банком в Україні. Заснована 1992 року. Обробляє близько 165 тис. гектарів землі в Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській і Рівненській областях.