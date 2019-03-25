Залізниця недоотримує 2 млрд дол. щорічно: половину з них крадуть олігархи, іншу — менеджмент УЗ

Провідні експерти сектору залізничних перевезень та учасники ринку 22 березня поділилися проблемами управління залізницею на круглому столі «Залізниця: загрози для інфраструктури, напрями їх мінімізації та точки росту».

Ключові загрози діяльності залізниці як частини інфраструктури Української економіки та шляхи їх нейтралізації описано у проекті Доктрини економічної безпеки України, який підготовлено за фінансового сприяння Фонду підтримки економічної безпеки України — неурядової ініціативи українського бізнесу із підтримки легального бізнесу та детінізації економіки.

Спікери акцентували на структурних викликах, які стоять перед Укрзалізницею. Залізниця, побудована як частина радянської економіки, не відповідає інтересам сучасної економіки. Україна не стала транзитним коридором Азії та Євросоюзу, але втратила в результаті агресії РФ. Володимир Шульмейстер — експерт Українського інституту майбутнього, зазначив, що при величезному бюджеті у близько 3 млрд дол. державна залізниця недоотримує ще близько 2 млрд надходжень. Половина з них втрачається на пільгові тарифи на перевезення вантажів для конкретних ФПГ олігархів, інша частина — розкрадається. Так, наприклад, вартість перевезення тонни руди в Україні в рази дешевша за тонну сталі. Чому?

Частина з цих проблем може бути вирішена за рахунок комерціоналізації. Переходько Юрій — фінансовий директор TAS-logistic, підкреслив, що виходом може стати збільшення частки комерційних операторів товарних залізничних вагонів, які використовуються в Україні. Разом з цим, оскільки УЗ контролює усі складові ланцюгу використання вагонів, то середня оборотність вагонів групи ТАС-логістик на 50% довша, ніж у вагонів УЗ (15 і 10 днів відповідно). Тобто однакові «з власними» вагони комерційних перевізників обслуговуються залізницею на 5 днів довше. Через такі особливості інвестиції у комерціоналізацію тяги та цілих гілок залізниці зараз не розглядаються.

Закупівля локомотивів General Electric та підписання довгострокового контракту на поставку у сукупності 225 локомотивів американського виробництва експертами оцінюється як яскравий приклад корупційного злочину, за який доведеться відповідати. Україна інвестує у «загниваючу» економіку США, замість того, щоб вкладатися у модернізацію локомотивів на українських підприємствах та відновити виробництво власних локомотивів, собівартість яких в рази менша за імпортні.

Учасники: представники Мінінфраструктури, Є.Кравцов (голова Правління УЗ), А. Рязанцев (фінансовий директор УЗ), В. Шульмейстер (), В. Іващенко (СЕО ТАС-логістик), профільні експерти (всього до 10 чол.), профільніексперти ФРУ

Модератор — головний редактор журналу БІЗНЕС В.Полевий

Організатори: Журнал БІЗНЕС, Фонд підтримки економічної безпеки України

Напрацювання круглого столу будуть відображені в проекті Доктрини економічної безпеки України. Повний текст Доктрини тут.

Захід відкритий для представників ЗМІ та профільних експертів. Буде пряма трансляція у Ютуб.