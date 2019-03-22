Нелегальний обшук в легальному покер клубі

За словами спікерів прес-конференції представники влади неодноразово звітували про відсутність несанкціонованого втручання правоохоронних органів у сфери, де нема порушення законодавства. Проте випадок з «Нікпокерклаб» свідчить, що такі заяви є фікцією. У лютому 2019 року представники ГПУ, Національної поліції та СБУ, під приводом розслідування кримінальної справи, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань в далекому 2015 році, вчинили обшук і вилучення коштовного майна в приміщенні, що орендує громадська спілка «Нікпокерспорт» в м. Миколаїв. Приводом для отримання дозволу у слідчого судді на обшук правоохоронці вказали встановлення обставин причетності «Нікпокерспорту» до діяльності букмекерських контор 1xbet, Leon, Favorit.

«Нікпокерспорт» створений і зареєстрований набагато пізніше (за 2 роки після початку розслідування), тому паралелі між вказаними організаціями є абсурдними. Більш того, характер дій правоохоронців у вигляді вилучення всього майна ГС «Нікпокерспорт» (дозволу на вилучення якого слідчим суддею не давався) вказує на замовний характер обшуку і зумисне створення правоохоронцями штучних проблем законній громадській організації для отримання певної вигоди. На особисту зацікавленість органів вказує і той факт, що слідчим було зумисне не вручено копії ухвали судді на обшук і протокол самого обшуку зі списком вилученого майна, яке не має відношення до справи, що розслідується.

«Необхідно зазначити, що по-перше, діяльність громадської спілки «Нікпокерспорт» не пов’язана із діяльністю букмекерських контор (брендів) «1xbet», «Leon», та «Favorit». По-друге, громадська спілка «Нікпокерспорт» створена та зареєстрована 01.08.2017 року, а кримінальне провадження №12015000000000601, в рамках розслідування якого проведений обшук та вилучене майно, зареєстроване 03.01.2015 року. По-третє, слідчим вилучене майно громадської спілки «Нікпокерспорт», дозвіл на вилучення якого не надавався слідчим суддею», - зазначив адвокат ГО «Нікпокерспорт» Татарченко К.В.

За словами Алли Шевчук, віце-президента «Нікпокерспорт», їх організація не є комерційною. Клуб отримує тільки дохід від членських внесків, які його утримують: оренду приміщення, оплату комунальних послуг і не більше того. Головне завдання клубу - популяризація покеру як спорту.

«Ми були одними з перших клубом спортивного покеру після офіційного затвердження його як спорту. Наша організація була готова знаходитися під пильною увагою, бо нас могли плутати з казино чи азартними іграми. Тому ми свою діяльність максимально висвітлювали в соціальних мережах і проводили прямі трансляції турнірів. Все було чисто і відкрито. Тому не зрозуміло чуму стався обшук і чому нам не віддають забране майно», - зазначила пані Алла.

Цікавою інформацією поділилася відвідувачка прес-конференції, громадська активістка однієї з політичних сил. В місті Миколаїв діє народний депутат Жолобецький Олександр Олександрович, представник партії БПП, який на думку миколаївських активістів має зв'язок до нелегального грального бізнесу. Зокрема вони мають інформацію, що в осередку партії БПП (якою там керує Жолобецький) розташований центр гральних автоматів, фактично підпільних. Своїм питанням до учасників прес-конференції активістка припустила, що тиск на «Нікпокерспорт» чинять провладні структури, які на її думку, контролюють більшу частину нелегального ігрового бізнесу в Україні.

У кінці заходи спікери підсумували, що правоохоронці під приводом трирічного безнадійного розслідування, створюють ілюзію законності своїй діяльності. З метою відстоювання своєї правоти ГО «Нікпокерспорт» ініціювало оскарження незаконних дій представників правоохоронних органів у суді.