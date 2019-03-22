ФГВФО достроково погасив 3,25 млрд гривень боргу

14 березня 2019 року Фонд гарантування вкладів здійснив дострокове погашення 3,25 млрд грн за векселем Міністерству фінансів України. У січні ж поточного року Фонд повністю розрахувався за кредитами Національного банку України, повідомляє прес-служба ФГВФО.

«Дострокове погашення векселю стало можливим завдяки тому, що ми змогли накопичити необхідні кошти. Сума накопичених коштів є достатньою для того, щоб дострокове погашення не несло загрози фінансовій стійкості Фонду. Фонд і надалі планує здійснювати дострокові погашення векселів», — зазначила Олена Нужненко, директор фінансового департаменту Фонду гарантування. Фонд уже вдруге достроково розраховується за своїми борговими зобов’язаннями перед Державою. У 2018 році Мінфіну було достроково погашено 1 млрд грн.

Нагадаємо, що протягом 2014-2016 для забезпечення значних обсягів виплат вкладникам неплатоспроможних банків Фонд залучив у Міністерства фінансів України кредити у вигляді державних цінних паперів на загальну суму 59,6 млрд грн. Вартість запозичень від Міністерства фінансів України становила від 9,99% до 12,5% річних. Крім того, у 2014-2015 році Фонд отримав кредити від НБУ на суму понад 20 млрд грн під 12,5-14%.