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П'ятниця, 22 березня 2019 18:02

ФГВФО достроково погасив 3,25 млрд гривень боргу

ФГВФО достроково погасив 3,25 млрд гривень боргу

Фонд гарантування здійснив дострокове погашення 3,25 млрд грн боргу Міністерству фінансів України.

14 березня 2019 року Фонд гарантування вкладів здійснив дострокове погашення 3,25 млрд грн за векселем Міністерству фінансів України. У січні ж поточного року Фонд повністю розрахувався за кредитами Національного банку України, повідомляє прес-служба ФГВФО.

«Дострокове погашення векселю стало можливим завдяки тому, що ми змогли накопичити необхідні кошти. Сума накопичених коштів є достатньою для того, щоб дострокове погашення не несло загрози фінансовій стійкості Фонду. Фонд і надалі планує здійснювати дострокові погашення векселів», — зазначила Олена Нужненко, директор фінансового департаменту Фонду гарантування. Фонд уже вдруге достроково розраховується за своїми борговими зобов’язаннями перед Державою. У 2018 році Мінфіну було достроково погашено 1 млрд грн.

Нагадаємо, що протягом 2014-2016 для забезпечення значних обсягів виплат вкладникам неплатоспроможних банків Фонд залучив у Міністерства фінансів України кредити у вигляді державних цінних паперів на загальну суму 59,6 млрд грн. Вартість запозичень від Міністерства фінансів України становила від 9,99% до 12,5% річних. Крім того, у 2014-2015 році Фонд отримав кредити від НБУ на суму понад 20 млрд грн під 12,5-14%.

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Рубрика: Новини
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