95% малих підприємств збільшать витрати на цифровий маркетинг у 2019 році

Більшість малих підприємств (63%) збільшать свої інвестиції в соціальні медіа як у високопрофесійний цифровий канал збуту, який позширює їхню марку і забезпечує клієнтів. Це знахідка з нового опитування бізнес гіду The Manifest.

Малі підприємства збільшують свої інвестиції в цифровий маркетинг, оскільки традиційні маркетингові тенденції знижуються. Майже три чверті малих підприємств використовують соціальні медіа як частину своїх цифрових маркетингових стратегій, спрямованих на поширення обізнаності про бренд та створення потенційних клієнтів.

До 2021 року очікується, що інтернет-магазини досягнуть 4,8 трильйонів доларів доходу, що означає, що малі підприємства мають можливість скористатися цими споживчими звичками.

Малі підприємства можуть збільшити свій прибуток, оцінюючи які цифрові канали маркетингу мають найвищий прибуток від інвестицій (ROI).

Малі підприємства активно інвестують у цифровий маркетинг і вважають за краще зосередитися на таких каналах, як соціальні медіа та їх веб-сайт. Використовуйте цю статтю, щоб дізнатися, як ваш малий бізнес може більш ефективно інвестувати в цифрові канали маркетингу.

Висновки

Майже всі малі підприємства (89%) інвестують у маркетинг, що демонструє цінність маркетингових зусиль.

Більше малих підприємств (35%) віддають перевагу цифровому маркетингу, ніж традиційний маркетинг (31%), оскільки компанії зосереджують свої зусилля в Інтернеті.

Майже всі малі підприємства (95%) збільшать свої витрати на цифровий маркетинг у 2019 році, що вказує на те, що цифровий маркетинг є високодохідними інвестиціями.

Найбільші канали малого бізнесу збільшать свої інвестиції в соціальні медіа (63%), веб-сайт (54%) і SEO (35%).

Майже три чверті малих підприємств (73%) інвестують у соціальні медіа.

Тільки близько половини малих підприємств (49%) інвестують у SEO, пропонуючи малим підприємствам не вважати SEO таким цінним, як інші цифрові канали маркетингу.

Близько третини малих підприємств (34%) інвестують у відео маркетинг, тоді як лише 27% планують інвестувати більше; однак, відео маркетинг може бути надзвичайно вигідним для малого бізнесу.

Традиційний і цифровий маркетинг мають різні переваги, які можуть бути привабливими для різних підприємств.

Традиційний маркетинг передбачає друк, білборди, пряму поштову розсилку, рекламні листівки, телебачення або радіо, які легко охоплюють велику цільову аудиторію. Підприємства можуть вказати, хто бачить їхні традиційні маркетингові зусилля, розповсюджуючи та випускаючи рекламні оголошення в певних областях і на основі конкретних груп інтересів, наприклад, хто читає журнал або дивиться телевізійне шоу.

Тим не менш, традиційний маркетинг став менш поширеним через вартість і затримку. Хоча цифровий маркетинг має перевагу надсилання одним натисканням кнопки, традиційному маркетингу потрібен час для створення та розповсюдження.

Цифровий маркетинг став надзвичайно популярним для малого бізнесу. Більше однієї третини (35%) малих підприємств частіше інвестують у цифровий маркетинг, ніж традиційний маркетинг.

Соціальні медіа та веб-сайти - кращі цифрові канали малого бізнесу

Малі підприємства використовують цифровий маркетинг для просування своїх послуг через різні канали - всі вони забезпечують різні переваги для свого бренду.

Топ-6 каналів цифрового маркетингу, в які інвестують малі підприємства, - соціальні медіа (73%), веб-сайт (73%), електронний маркетинг (57%), SEO (49%), відео (34%) і контент-маркетинг (32%).

Малі підприємства, які можуть не мати тих же ресурсів, що й підприємства, можуть більш успішно конкурувати в цифровому режимі, ніж через дорогі традиційні маркетингові заходи, такі як телереклама.

Цифровий маркетинг пропонує ряд каналів, в яких малий бізнес може успішно інвестувати. Зокрема, малі підприємства планують збільшити витрати на соціальні медіа (63%), веб-сайт (54%) і SEO (35%).

Відео-маркетинг не є пріоритетом для більшості малих підприємств

В даний час лише близько 34% малих підприємств використовують відео для просування своїх послуг або продуктів, хоча відео-маркетинг має високий рівень залучення.

Відео може швидко пояснити інформацію та дозволити споживачам легко зрозуміти послуги та продукти. YouTube має більше одного мільярда користувачів, а малий бізнес повинен скористатися цією можливістю, щоб залучити клієнтів до відео.

Відео маркетинг пропонує малим підприємствам ідеальну можливість виділитися з конкурентів.