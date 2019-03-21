Проблеми залізниці, які гальмують економіку: круглий стіл

Запрошуємо до круглого столу на тему «Залізниця: загрози для інфраструктури, напрями їх мінімізації та точки росту»

Запрошуємо Вас або профільних керівників Вашого міністерства на круглий стіл на тему «Залізниця: загрози для інфраструктури, напрями їх мінімізації та точки росту», який відбудеться в ІА «Укрінформ» (Б.Хмельницького 8/16) з 10:00-12:00 22 березня

На заході ми обговоримо такі дискусійні теми:

Огляд та характеристика загроз діяльності залізниці як частини інфраструктури Української економіки? (витяг з проекту Доктрини економічної безпеки України – див. у Додатку) Укрзалізниця – становий хребет чи ахілесова п’ята інфраструктури? Як державі стати ефективним менеджером логістичної інфраструктури економіки? Роль і місце комерційних операторів інфраструктури.

Учасники: представники Мінінфраструктури, Є.Кравцов (голова Правління УЗ), А. Рязанцев (фінансовий директор УЗ), В. Шульмейстер (Український інститут майбутнього), В. Іващенко (СЕО ТАС-логістик), профільні експерти (всього до 10 чол.), профільніексперти ФРУ

Модератор - головний редактор журналу БІЗНЕС В.Полевий

Організатори: Журнал БІЗНЕС, Фонд підтримки економічної безпеки України

Напрацювання круглого столу будуть відображені в проекті Доктрини економічної безпеки України. Повний текст Доктрини тут.

Захід відкритий для представників ЗМІ та профільних експертів. Буде пряма трансляція у Ютуб.

Для акредитації експертів: тел. 067 406 2678 Володимир

ДОДАТОК

Проект Доктрини економічної безпеки України

Витяг

Інфраструктурна безпекова компонента – характеризує рівень надійності роботи транспортних сполучень та інфраструктури загалом, які забезпечують належне функціонування логістично-виробничих ланцюгів в країні, надійні обсяги та якість перевезень вантажів та пасажирів.

Характеристика загроз в сфері інфраструктури

Загальні загрози:

1.1. Відсутність довгострокової стратегії розвитку транспортної інфраструктури, яка відповідає вимогам стратегії та є частиною комплексної Економічної Стратегії України 2030Е

1.2. Нерівні умови доступу для бізнесу до транспортної інфраструктури

Загрози економічної безпеки, пов’язані з функціонуванням залізничного транспорту:

2.1. Знос інфраструктури, дефіцит локомотивної тяги, вантажних вагонів, що не дає можливість забезпечити всі вантажні перевезення українських виробників, у т.ч. експортерів

2.2. Дискримінаційна система залізничних тарифів, що призводить до нерівних умов ведення бізнесу

2.3. Погіршення якості обслуговування пасажирів, внаслідок неефективної тарифної політики та збитковості пасажирського сегменту

Загрози економічної безпеки, пов’язані з функціонуванням автомобільного транспорту:

3.1. Знос дорожньої інфраструктури та дефіцит автомобільних доріг високої якості, що може призвести до втрати потенційних обсягів українського експорту

3.2. Використання асфальтобетонних технологій при будівництві нових доріг, що може призвести до збільшення імпорту бітуму та більшої вартості будівництва

Загрози економічної безпеки, пов’язані з функціонуванням авіаційного транспорту:

4.1. Ризик втрати пасажиропотоку, вантажообігу, занесення України в «чорні списки» європейських операторів через нерозвинену мережу аеропортів та низький об’єм парку літаків

Загрози економічної безпеки, пов’язані з функціонуванням річкового транспорту:

5.1. Знос річкової інфраструктури як наслідок втрата потенційних обсягів річкових вантажних перевезень, загроза техногенної катастрофи

5.2. Невідповідність показника гарантованих глибин внутрішніх водних шляхів вимогам щодо безпеки судноплавства

Загрози економічної безпеки, пов’язані з функціонуванням морського транспорту:

6.1. Втрата Україною конкурентних позицій в Чорному морі, експортного та транзитного потенціалу, що обумовлено високими тарифами в портах та зношеною інфраструктурою

Напрями державної політики з нейтралізації загроз

В сфері інфраструктурних загроз економічної безпеки:

1) Сформувати комплексну довгострокову стратегію розвитку транспорту до 2030 року, яка буде відповідати вимогам галузевої стратегії та буде частиною комплексної Економічної Стратегії України.

2) Розробити в рамках Стратегії портфель пріоритетних інвестиційних проектів з високим рівнем макроекономічних ефектів​.

3) Створити Національну комісію з питань розвитку транспорту.

4) Підвищити контроль за належним виконанням судових рішень, щодо корупціонерів

5) Ввести заборону (з важкими наслідками в разі невиконання – аж до реприватизації активів) на втручання олігархів в діяльність державних органів влади та державних компаній - деолігархізація

6) Ліквідувати тарифні класи вантажів у секторі УЗ, встановити єдиний тариф

7) Створити умови для збільшення приватного капіталу в секторі

8) Підвищити частку приватних залізничних компаній (без залізничної інфраструктури, яка лишається в УЗ). Передумовою для цього є прийняття закону про залізничний транспорт.

9) Внести зміни до інвестиційної програми Укрзалізниці до 2021 року щодо збільшення закупок/модернізації тяги та впровадити жорсткий контроль за рівнем її виконання. Встановити персональну відповідальність високооплачуваних посад керівництва УЗ та її наглядової ради

10) Замінити або відремонтувати критичні участки залізничної колії

11) Розширити мережу електрифікованих доріг​ з 52% до 90%

12) Реалізувати проекти з будівництва євроколії, високошвидкісних залізничних доріг

13) Підвищити рівень оборотності вантажних вагонів залізничного транспорту України

14) Скоротити час на обслуговування вантажних вагонів

15) Підвищити частку приватних вагонних компаній

16) Встановити справедливий розподіл залізничного тарифу на вагонний, локомотивний та інфраструктурний

17) Знайти компроміс з бізнесом та підвищити тарифи на залізничні вантажні перевезення

18) Встановити чіткий контроль та моніторинг за використанням коштів дорожнього фонду за цільовим призначенням

19) Збільшити частку доріг І категорії з 1% до 20% до 2030 року, для перевезення вантажів масою більше 40 т, особливо до портів Чорного та Азовського мор

20) Оптимізувати дорожню карту будівництва доріг з урахуванням основних вантажних економічних та транзитних потоків

21) Створити концесійні дороги для залучення приватних інвесторів

22) Розширити мережу обласних та регіональних аеропортів в зонах найвищого руху пасажирів

23) Збільшити інвестиції в реконструкцію аеродромів України

24) Створити сприятливе середовище для залучення перевізників з низькими цінами білету (лоукостерів)

25) Прийняти закон «Про внутрішній водний транспорт», який регулюватиме діяльність всіх стейкхолдерів ринку внутрішнього водного транспорту: держави, бізнесу, інвесторів, громадян України

26) Допустити іноземний флот терміном до 5 років

27) Уніфікувати тарифи та збори в портах України (до 6 тарифів та зборів)

28) Зменшити тарифне та адміністративне навантаження в портах України

29) Визначити як пріоритет – будівництво в Україні цементобетонних доріг, які мають більшу довговічність та є дешевшими, ніж асфальтобетонні дороги (у порівнянні економічної ефективності доріг протягом 20 років)