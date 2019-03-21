Українці вважають себе нещасними. Чи винна в тому економіка?

За останніми даними інституту Геллапа 41% населення України, вважається нещасним і тільки 9% українців за підрахунками є щасливими.

Серед причин поганих показників нашої країни рейтинг виділяє венний конфлікт на сході, який підірвав і без того слабкий ріст економіки України. Більшість українців (57%) вважає, що їх рівень життя погіршується. Майже половина українців (46%) каже, що в минулому році були випадки, коли у них не вистачало грошей на продукти харчування для себе і для своїх сімей.

Проте як пише The Economist The Economist, взаємозв’язок економіки країни з рівнем щастю має сумнівну репутацію. За дослідженням економіста Річарда Істерліна, задоволеність життям в США в період з 1946 по 1970 роки залишалася незмінною, в той час як ВВП на душу населення за той самий період виросло на 65% . Прихильники Істерліна вважають, що довгострокового росту ВВП недостатньо, щоб змінити середній показник незадоволеності населення.

У відповідь прихильники інституту Геллапа все ж таки бачать взаємозв’язок між ростом національної економіки і рівнем щастя серед населення. Найбільш показовим є приклад Китаю, де ВВП на душу населення за 10 років виріс вдвічі, а середній рівень щастю – на 0,43 пункта. В той час як Венесуела в минулому п’ята в списку найщасливіших країн світу, знизилася на 102-гу позицію у зв’язку з крахом економіки.