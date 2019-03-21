Українці втрачають довіру до чесності виборів

Тільки 12% повнолітніх в Україні у 2018 році сказали, що вони впевнені в чесності виборів.

Нинішній рівень недовіри поширюється і на інші органи влади, в тому числі на відповідальних за адміністрування виборів 31 березня. Тільки 12% дорослих в Україні в 2018 році сказали, що вони впевнені в чесності виборів, що становить занепад 26%, які дотримувалися цього настрою в 2014 році, свідчить про зростаюче недовіру до виборчої системи в країні.

Наступний лідер України буде змушений протистояти цьому глибоко вкоріненому недовірі. Більше того, чиновники в Україні винесли попередження, що російські хакери збільшили свої напади в останні дні, включаючи окремі виборчі дільниці та Центральну виборчу комісію.