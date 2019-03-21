Передплата Бізнес 2019 - 3
Платформа Бізнес 100 Доктрина економічної безпеки України
КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Четвер, 21 березня 2019 15:16

Українці втрачають довіру до чесності виборів

Українці втрачають довіру до чесності виборів

Тільки 12% повнолітніх в Україні у 2018 році сказали, що вони впевнені в чесності виборів.

 

Нинішній рівень недовіри поширюється і на інші органи влади, в тому числі на відповідальних за адміністрування виборів 31 березня. Тільки 12% дорослих в Україні в 2018 році сказали, що вони впевнені в чесності виборів, що становить занепад 26%, які дотримувалися цього настрою в 2014 році, свідчить про зростаюче недовіру до виборчої системи в країні.

Наступний лідер України буде змушений протистояти цьому глибоко вкоріненому недовірі. Більше того, чиновники в Україні винесли попередження, що російські хакери збільшили свої напади в останні дні, включаючи окремі виборчі дільниці та Центральну виборчу комісію.

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал
Прочитано 118 раз
Рубрика: Новини
Другие материалы в этой категории: « Владі в Україні довіряють лише 9% населення. 91% стверджує, що уряд корумпований Українці вважають себе нещасними. Чи винна в тому економіка? »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

300x388 2

КОРУПЦІЯ ТА КОРПОРАТИВНЕ ШАХРАЙСТВО: МЕТОДИ ПРОТИДІЇ
Бізнес і конфлікти 2019
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« March 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.