"ПриватБанк" за перші два місяці отримав у чотири рази більше прибутку

За підсумками перших двох місяців 2019 року чистий прибуток ПриватБанку становить 5,2 млрд грн, що на 4 млрд грн більше аналогічного показника минулого року. Про це повідомила прес-служба ПриватБанку.

За даними прес-служби, прибуткова робота банку була забезпечена планомірним нарощуванням кредитного портфеля на 14 млрд грн. При цьому, якщо порівняти із січнем-лютим 2018 року, ПриватБанк збільшив обсяги високоліквідних активів до 206 млрд грн (+22,2 млрд грн).

Зростання кредитного портфеля насамперед за рахунок роздрібних кредитів (+8,6 млрд грн) та фінансування малого бізнесу (+1,5 млрд грн) забезпечило в січні та лютому 2019 року зростання процентних доходів банку до 5,5 млрд грн (+1,1 млрд грн). Розширення платіжних та #cashless послуг забезпечило банку збільшення з початку року чистих комісійних доходів на 0,5 млрд грн.

За період з березня 2018 року по лютий 2019 року ПриватБанк забезпечив також приріст ресурсної бази на 12,6 млрд грн, значна частина якого припадає на кошти роздрібних клієнтів (+10,3 млрд грн) і малий та середній бізнес (+6,8 млрд грн). Балансовий обсяг рефінансування НБУ з початку року знизився до 9,1 млрд грн.