5 аутсорсингових тенденцій для малого бізнесу у 2019 році

Аутсорсингова галузь сама по собі коштувала 85 мільярдів доларів у 2018 році. Однак, щоб продовжувати аутсорсингу рости, вона повинна розвиватися з певними трендами.

Безпека даних

У 2018 році автоматизований помічник Amazon Alexa розповів більше 100 мільйонів анекдотів. Зі споживачами, які продовжують інвестувати в «розумні» продукти з рекордними показниками, безпека даних продовжуватиме бути на першому місці для власників бізнесу.

Інтернет речей (IoT), словосполучення, що використовується для опису мережі пристроїв, які розмовляють один з одним через Інтернет, особливо схильні до кібер-атак. Недавнє дослідження, проведене HP, показало, що 70% пристроїв IoT мають «серйозні уразливості безпеки».

Спеціальний аутсорсинг

Управління кількома постачальниками аутсорсингу може бути логістичним кошмаром, особливо для малих компаній. Проблема одного офшорного замовника здатна затримати роботу всієї компанії і виявитися занадто дорогою.

Тому очікується, що постачальники в 2019 році все частіше звертаються до більш централізованих систем. Така тенденція може призвести до диверсифікації портфелю аутсорсингових компаній, які спеціалізуються в певній галузі, протягом найближчих 12 місяців.

Хмарні технології

Перехід на хмарні технології має стати продовженням тенденції у 2019 році, причому майже дві третини малого та середнього бізнесу зараз розміщують дані в Інтернеті, повідомляє Gartner.

Міжнародна корпорація даних прогнозує, що до 2020 року більше половини всіх ІТ-витрат буде підключено до публічних та приватних хмарних послуг.

Соціальна відповідальність

Міленіали вважають за краще робити покупки з компаніями, які є соціально відповідальними. Це спричиняє зміни у способі, яким підприємства створюють і продають свою продукцію або послуги.

Соціально відповідальний аутсорсинг (СРО) є однією з прямих вигод від цього. Вона зосереджена на використанні соціально-економічно неблагополучних працівників. В даний час в цю групу потрапляють близько 240 тис. працівників з усього світу, але ця цифра має значно зрости протягом наступного десятиліття.

Робототехніка

Передбачається, що до 2030 року автоматизація займе близько 800 мільйонів робочих місць. Найбільш ризикованими вважаються ролі, які включають повторювані завдання, такі як готування їжі та водіння.

Підприємства, які вже вичерпали можливості для скорочення витрат на робочу силу за рахунок аутсорсингу, все частіше звертаються до автоматизації. Як наслідок, аутсорсингові фахівці будуть шукати можливості для автоматизації у своєму портфелі, надаючи малим підприємствам більше вибору, ніж будь-коли раніше.