Holtec International та BGV Group створять спільне підприємство із розробки корисних копалин

Українська компанія BGV Group та Holtec International повідомили про створення спільного підприємства з розробки невикористаних мінеральних ресурсів України шляхом створення комплексу гірничодобувних, переробних та виробничих потужностей. Це допоможе прискорити індустріальний розвиток країни.

Замість того, щоб видобувати та експортувати мінерали, спільне підприємство передбачає їх використання для виготовлення готової продукції та металевих форм. Такою продукцією стануть поковки, виливки та екструзії, які будуть виробляти спеціалізовані підприємства.

Як сказав президент і CEO Holtec International, пан Крішна Сінгх: «Ця ініціатива відповідає прагненню Holtec допомогти Україні продовжити промисловий розвиток і створити високооплачувані робочі місця для громадян країни».

Спільне підприємство BGV Group та Holtec International допоможе збудувати вертикально інтегровану промислову інфраструктуру, яка підвищить рівень України у світовому ланцюжку поставок продукції із підвищеною доданою вартістю. Продукція спільного підприємства буде затребувана низкою галузей, таких як хімічна, нафтопереробна та енергетична промисловість.

Основним внеском Holtec International у спільне підприємство буде запровадження надсучасних цифрових методів управління та контролю. Компанія також створить систему контролю якості та спеціальні програми із безпеки персоналу на нових шахтах та виробничих потужностях.

BGV Group очолює Генадій Буткевич, один з провідних промисловців і підприємців України. В компаніях групи працює понад 60 тис. робітників, роблячи його організацію одним з провідних платників податків країни. Співпраця з Holtec International співпадає з зацікавленістю пана Буткевича у впровадженні західних технологій та управлінських практик світового класу в Україні.

Holtec International є глобальним постачальником обладнання та систем для енергетичної промисловості. Штаб-квартира компанії знаходиться у Кемдені, штат Нью-Джерсі (США). Holtec International спеціалізується на проектуванні та виробництві деталей для ядерних реакторів.