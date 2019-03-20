Порушення прав інтелектуальної власності. Нова жертва - ПАТ «Фармак»

Препарат «Корвалол» був розроблений і випущений 1959 року вченими Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М. В. Ломоносова, правонаступником якого з 1991 року є ПАТ «Фармак». БІЗНЕС, спитав яким чином «Фармак» отримав інтелектуальні права на назву «Карвалол». У відповіді Дмитро Таранчук, директор із правового забезпечення ПАТ «Фармак», повідомив, що у 1996 компанія отримала свідоцтво на цю торговельну марку. Це означає, що лише «Фармак» має право виробляти препарат під торговою маркою «Корвалол» в Україні та за кордоном.

«Корвалол» має як реєстрацію торгової марки, так і визнання її добре відомою ТМ в Україні. В 2004 році ТМ «Корвалол» було визнано добре відомою в Україні. Друге визнання відбулося у 2017 році, коли апеляційна палата Міністерства економічного розвитку й торгівлі України визнала «Корвалол Corvalolum» добре відомою ТМ в Україні щодо компанії «Фармак».

Проте за інформацією представників «Формаку» згодом з’явилися виробники у фармацевтичній галузі, які вирішили використовувати добре відому назву «Корвалол» у позначенні свого лікарського препарату.

«Це прояв недобросовісної конкуренції. Мова йде про використання бренду "Корвалол", що дає величезні переваги іншим виробникам, які не хочуть вкладати десятиліттями в його якість та ефективність, а хочуть одразу ж одержати й використовувати той самий бренд з отриманням неконкурентних переваг на ринку. ПАТ "Фармак" виступає за цивілізовану конкуренцію та захищає свої права на добре відому марку "Корвалол Corvalolum". Ми захищаємо своє право саме на позначення. Тобто не йдеться про жодну монополію на сам препарат. Адже сам препарат з усіма складниками не захищений патентом, і він не охороняється в Україні з погляду інтелектуальної власності. Його може виробляти будь-який виробник, який доведе його якість та ефективність і пройде всі необхідні дозвільні процедури, але під іншою назвою, під своїм власним брендом», – зазначив Дмитро Таранчук.

Також пан Татарчук навів конкретний приклад недобросовісної конкуренції зі сторони ПрАТ "Фармацевтична фірма «Дарниця». Компанія спочатку випускала препарат під торговою маркою «Дарвалол». Внаслідок того, що ця назва не визвала довіри у споживачів, продажі препарату були не значними. Тому «Дарниця» почала використовувати назву «Карвалол», яка їй не належить.

В ході прес-конференції було наведено данні, які засвідчують, що в результаті появи на ринку препарату із такою ж назвою, що ввело в оману споживачів, недобросовісні конкуренти відібрали приблизно 50% ринку в компанії «Фармак», яка випускає «Корвалол» з 1959 року. Наприклад, у 2017 році обсяги роздрібних продажів «Корвалолу» виробництва ПрАТ «Фармацевтична фірма "Дарниця"» становлять 43 млн гривень. Для порівняння – ПАТ «Фармак» за 2017 рік реалізувало продукції на 44 млн гривень.

«У просування бренду "Корвалол" компанія "Фармак" вкладає значні зусилля та кошти десятиліттями. Водночас ми стикаємося з "Корвалолом" конкурента, і хотілося б, щоб усі учасники ринку розуміли, що це порушення закону. Виводити на ринок продукт із добре відомою назвою набагато легше, навіть якщо вставити в бренд назву своєї компанії з розрахунком, що споживачі не дуже розуміють відмінність. Ми виводимо приблизно 20 препаратів на рік, це генерики. Ми розуміємо, що таке розвиток бренду. Будувати свій бренд на основі чужого в рази дешевше й легше, адже в споживача вже є чітка асоціація з молекулою. Крім того, споживач не завжди розуміє відмінність між продуктами, технологіями виробництва, якістю сировини, рівнем контролю якості. Наприклад, на модернізацію лінії, на якій виготовляють "Корвалол", було витрачено $14 млн», – зазначила Сусана Халілова, директор із маркетингу та продажів ПАТ «Фармак».

Директор компанії “Міжнародна Маркетингова Група” Дмитро Роденко так коментує результати дослідження: “Після проведення дослідження ми дійшли висновку, що споживача вводять в оману шляхом підміни препарату схожого на препарат добре відомого бренду. Кейс з “Корвалолом” може стати прецедентом для розвитку недобросовісної конкуренції в Україні. Таким прецедентом, що негативно впливатиме на розвиток країни.”

У «Фармак» впевнені, що подібна ситуація може стати прецедентом для розвитку недобросовісної конкуренції в Україні, що суттєво відтягне країну назад і сповільнить інтеграцію України в європейську спільноту. «Фармак» повідомив, що тільки за 2018 рік обсяг іноземних інвестицій в Україну скоротився на 200 млн доларів США. Відсутність прозорих правил конкуренції на ринку України призведе до відтоку іноземного капіталу, закриття вітчизняних компаній, збільшення міграції населення. За офіційними даними на постійній основі за межами України працюють 3,2 млн людей. Тимчасово – від 7 до 9 млн людей.