Оціночна місія МВФ щодо програми stand by очікується у травні-червні — Мінфін

Місія Міжнародного валютного фонду для чергового перегляду програми stand-by для України обсягом 3,9 млрд дол. очікується в травні-червні

Технічна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка працювала в Україні попередні два тижні, досить позитивно оцінила виконання умов програми stand by, проте оцінна місія щодо неї очікується лише в травні-червні, повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, пише Інтерфакс-Україна.

"Якщо дивитися, де ми наразі в програмі, то переважну частину речей, які ми мали виконати на сьогодні, ми виконуємо", — сказала вона в ефірі "Радіо НВ" 18 березня ввечері.

Міністр фінансів також повідомила, що незабаром очікується візит технічної місії МВФ з реформування Державної фіскальної служби, яку буде розділено на податкову та митну.

Водночас О.Маркарова підтвердила, що МВФ, як і інші донори України, зокрема, ЄС, G-7, занепокоєні рішенням Конституційного Суду про визнання неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу України про незаконне збагачення.

"Працюють юристи, щоб зрозуміти, як вийти із цієї ситуації. Всі наші партнери порушують це питання, оскільки незаконне збагачення було частиною антикорупційної реформи", — зазначила міністр фінансів.

Вона нагадала, що в своєму рішенні Конституційний Суд зазначив, що підтримує боротьбу з корупцією. "Сподіваюся, як було сказано "А", буде сказано "Б", — заявила О.Маркарова.

За її словами, експертів МВФ також непокоїть затримка з великою приватизацією, яка досі не стартувала, незважаючи на ухвалений минулого року новий прогресивний закон.