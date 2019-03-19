Новий Закон “Про концесії” перетворить держмайно на проблемну іпотеку — депутати

Поспіх з прийняттям законопроекту “Про концесії” викликав хвилю підозр серед народних депутатів України. Вже в середу, 20 березня, Комітет ВР з питань економічної політики планує затвердити документ для винесення його на голосування до сесійної зали.

Як вважає член Комітету ВР з питань податкової та митної політики Михайло Головко, влада під виглядом концесії готує експрес-приватизацію найліквідніших об’єктів. При цьому в законопроект закладена можливість перетворити держмайно на проблемну іпотеку.

“Зрозуміло, що це крадіжка. Наприклад, ви берете в концесію, тобто практично в користування, ліквідний об’єкт. Віддаєте його під іпотеку в банк та не повертаєте кошти. Банк його забирає. Це така схема грабунку”, — пояснив Михайло Головко.

Депутати стверджують, що державі в результаті доведеться погашати заборгованість перед кредиторами, щоб повернути підприємство. В іншому випадку все закінчиться судовою тяганиною і фактичною втратою об’єкта. Саме тому, зазначає член Комітету ВР з питань інформатизації та зв’язку Роман Семенуха, зараз не час розглядати такий проект. За його словами, перш ніж приймати нові правила про концесії, необхідно розробити закон “Про об’єкти критичної інфраструктури”, зафіксувавши в ньому низку об’єктів, що не підлягають концесії, приватизації та довгостроковій оренді.

“Держава повинна для себе зробити аудит — визначити об’єкти критичної інфраструктури. Це ті підприємства, які не лише під час війни, а й у цілому не можуть бути приватизовані або передані в концесію. В Європі, наприклад, така практика застосовується в сфері енергетики”, — зазначив Роман Семенуха.

Михайло Головко висловив упевненість, що чинний Закон “Про концесії” дозволяє проводити концесійні конкурси. Новий же проект вимагає більше часу на доопрацювання. Після першого читання депутати запропонували близько тисячі поправок, частину яких було відхилено. Зокрема, збережено право концесіонера передавати взяте в користування державне майно в іпотеку або оренду. Крім того, автори законопроекту домоглися збереження максимального терміну концесії — 49 років, що, на думку депутатів, означає втрату будь-якого об’єкта для країни.

“Його не можна в такому вигляді приймати. Тому що він дозволяє і стратегічні підприємства, і державні, і містоутворюючі брати в концесію на 49 років — це фактично у власність. У тому числі комунальні підприємства, такі монополісти, як водоканали, теплокомуненерго тощо. Це дуже небезпечний Закон, і за нього не можна голосувати. Ця влада поставила за мету здати низку стратегічних підприємств у концесію за копійки, без приватизації. Тому що приватизація вимагає аукціону, конкуренції, стартової ціни, а через концесію можна здати в користування за копійки. Йдеться навіть про такі стратегічні об’єкти, як, наприклад, Львівський аеропорт. Це унікальне підприємство, що дуже прибуткове, але і його планують здати в концесію. Така ж ситуація і з морськими портами й іншими стратегічними підприємствами”, — пояснив депутат Головко.

Він додав, що законопроект “Про концесії” отримав політичний присмак, оскільки низка політсил намагається використовувати передвиборний період невизначеності для захоплення залишків державних активів. На думку депутатів, навіть якщо профільний Комітет 20 березня підтримає проект, в сесійній залі його голосування викличе справжню бурю, оскільки на кону мільярдні активи.

“Думаю, що цей проект штовхає особисто Порошенко. Оскільки, якщо він програє вибори, новий Президент ветує законопроект. Зараз же є можливість спробувати його проштовхнути. Але ми не дамо його прийняти в такому вигляді”, — резюмував Михайло Головко.

Як відомо, 2018 р. Верховна Рада проголосувала в першому читанні урядовий законопроект №8125 “Про концесії”. У новому проекті розробники передбачили низку скандальних норм, наприклад право для концесіонера здавати в оренду й відчужувати отримане в управління держмайно. А також можливість для концесіонера вимагати від держави компенсацію з бюджету за недоотримані доходи. Деякі спірні статті були видалені. Однак частина критичних позицій збереглася, незважаючи на вимоги багатьох депутатів видалити їх з документа. Порівняльна таблиця законопроекту “Про концесії” опублікована на офіційній сторінці Комітету ВР з питань економічної політики.