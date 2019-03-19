У 5 разів зріс попит сімей на «теплі кредити» в Укргазбанку за другий тиждень роботи програми

Так, впродовж 2-го тижня роботи програми ще понад 1000 родин залучили 40 млн грн «теплих кредитів» в Укргазбанку. Це у 5 разів більше, ніж за попередній тиждень.
Зокрема:
- майже 39 млн грн – на утеплення приватних будинків;
- 500 тис. грн – на твердопаливні котли.
Нагадуємо, що учасники програми отримують із держбюджету відшкодування за «теплим кредитом»:
- 20% – на твердопаливні котли (35% - для субсидіантів);
- 35% – на утеплення приватних будинків;
- 40% –70% – для ОСББ.
ТОП-3 області за найбільшим обсягом залучених «теплих кредитів» населенням і ОСББ за 2014-2018 рр.:
- Київська – 560 млн грн;
- Львівська – 520 млн грн;
- Сумська – 400 млн гривень.
При цьому, рейтинг областей, де найактивніше утеплюються саме ОСББ, ще цікавіший:
- Рівненська – 94 млн грн;
- Запорізька – 71 млн грн;
- Київська (з м. Київ) – 69 млн гривень.
Нагадаємо, що ця програма діє з 2014 року, нею передбачено відшкодування з держбюджету у таких розмірах: 20% суми кредиту (але не більш ніж 12 тис. грн) - на придбання негазових/неелектричних котлів для фізичних осіб; 35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) - на придбання енергоефективного обладнання / матеріалів для фізичних осіб - власників приватних будинків; 40% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн у розрахунку на одну квартиру) - для ОСББ як юридичних осіб для загальнобудинкових заходів.
Очікуємо найближчим часом на активну участь усіх 4 банків у програмі «теплих кредитів».