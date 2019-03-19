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Вівторок, 19 березня 2019 10:32

У 5 разів зріс попит сімей на «теплі кредити» в Укргазбанку за другий тиждень роботи програми

У 5 разів зріс попит сімей на «теплі кредити» в Укргазбанку за другий тиждень роботи програми

Із стартом «теплих кредитів» у цьому році українські родини поспішили взяти участь у програмі та розпочати утеплення будинків.

Так, впродовж 2-го тижня роботи програми ще понад 1000 родин залучили 40 млн грн «теплих кредитів» в Укргазбанку. Це у 5 разів більше, ніж за попередній тиждень.

Зокрема:

-  майже 39 млн грн – на утеплення приватних будинків;

-  500 тис. грн – на твердопаливні котли.

Нагадуємо, що учасники програми отримують із держбюджету відшкодування за «теплим кредитом»:

- 20% – на твердопаливні котли (35% - для субсидіантів);

- 35% – на утеплення приватних будинків;

- 40% –70% – для ОСББ.

ТОП-3 області за найбільшим обсягом залучених «теплих кредитів»  населенням і ОСББ за 2014-2018 рр.:

  • Київська –  560 млн грн;
  • Львівська – 520 млн грн;
  • Сумська – 400 млн гривень.

При цьому, рейтинг областей, де найактивніше утеплюються саме ОСББ, ще цікавіший:

  1. Рівненська –  94 млн грн;
  2. Запорізька – 71 млн грн;
  3. Київська (з м. Київ) – 69 млн гривень.

Нагадаємо, що ця програма діє з 2014 року, нею передбачено відшкодування з держбюджету у таких розмірах: 20% суми кредиту (але не більш ніж 12 тис. грн) - на придбання негазових/неелектричних котлів для фізичних осіб; 35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) - на придбання енергоефективного обладнання / матеріалів для фізичних осіб - власників приватних будинків; 40% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн у розрахунку на одну квартиру) - для ОСББ як юридичних осіб для загальнобудинкових заходів.

Очікуємо найближчим часом на активну участь усіх 4 банків у програмі «теплих кредитів».

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Рубрика: Новини
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