У 5 разів зріс попит сімей на «теплі кредити» в Укргазбанку за другий тиждень роботи програми

Із стартом «теплих кредитів» у цьому році українські родини поспішили взяти участь у програмі та розпочати утеплення будинків.

Так, впродовж 2-го тижня роботи програми ще понад 1000 родин залучили 40 млн грн «теплих кредитів» в Укргазбанку. Це у 5 разів більше, ніж за попередній тиждень.

Зокрема:

- майже 39 млн грн – на утеплення приватних будинків;

- 500 тис. грн – на твердопаливні котли.

Нагадуємо, що учасники програми отримують із держбюджету відшкодування за «теплим кредитом»:

- 20% – на твердопаливні котли (35% - для субсидіантів);

- 35% – на утеплення приватних будинків;

- 40% –70% – для ОСББ.

ТОП-3 області за найбільшим обсягом залучених «теплих кредитів» населенням і ОСББ за 2014-2018 рр.:

Київська – 560 млн грн;

Львівська – 520 млн грн;

Сумська – 400 млн гривень.

При цьому, рейтинг областей, де найактивніше утеплюються саме ОСББ, ще цікавіший:

Рівненська – 94 млн грн; Запорізька – 71 млн грн; Київська (з м. Київ) – 69 млн гривень.

Нагадаємо, що ця програма діє з 2014 року, нею передбачено відшкодування з держбюджету у таких розмірах: 20% суми кредиту (але не більш ніж 12 тис. грн) - на придбання негазових/неелектричних котлів для фізичних осіб; 35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) - на придбання енергоефективного обладнання / матеріалів для фізичних осіб - власників приватних будинків; 40% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн у розрахунку на одну квартиру) - для ОСББ як юридичних осіб для загальнобудинкових заходів.

Очікуємо найближчим часом на активну участь усіх 4 банків у програмі «теплих кредитів».