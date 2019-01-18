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П'ятниця, 18 січня 2019 15:03

АМКУ хоче виправити проблеми, що виникли через монополію "Укрзалізниці"

АМКУ хоче виправити проблеми, що виникли через монополію &quot;Укрзалізниці&quot;

Антимонопольний Комітет схвалив рішення внести пропозиції до Кабміну та наданти рекомендації Мінінфраструктури та акціонерному товариству «Укрзалізниця»

Установа встановила наявність монополії державної компанії на чотирьох ринках, пишеться у повідомленні АМКУ

На засіданні Антимонопольного комітету України 17 січня 2019 року схвалено Звіт про результати дослідження ринку перевезення вантажів залізничним транспортом.

За результатами проведеного дослідження встановлено домінуюче становище АТ «Укрзалізниця» з часткою 100 % на ринках:

  • - надання в користування інфраструктури залізничного транспорту;
  • - надання послуг магістральних вантажних локомотивів;
  • - перевезення вантажів залізничним транспортом;
  • - надання в користування вагонів в межах України з часткою, що перевищує 35% у 2017-2018 роки.

У повідомленні також зазначається: "Враховуючи виявлені в ході дослідження проблемні питання, які існують на ринку перевезення вантажів залізничним транспортом та з метою створення належних умов для функціонування ринку, з урахуванням вимог законодавства про захист економічної конкуренції, Антимонопольний комітет України схвалив внесення пропозицій до Кабінету Міністрів України та надання рекомендацій Міністерству інфраструктури України і акціонерному товариству «Укрзалізниця»".

Про які саме питання АМКУ писатиме в КМУ, у повідомленні не йдеться: "Повний текст Звіту буде опубліковано найближчим часом".

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Рубрика: Новини
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