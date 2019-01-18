АМКУ хоче виправити проблеми, що виникли через монополію "Укрзалізниці"

Антимонопольний Комітет схвалив рішення внести пропозиції до Кабміну та наданти рекомендації Мінінфраструктури та акціонерному товариству «Укрзалізниця»

Установа встановила наявність монополії державної компанії на чотирьох ринках, пишеться у повідомленні АМКУ.

На засіданні Антимонопольного комітету України 17 січня 2019 року схвалено Звіт про результати дослідження ринку перевезення вантажів залізничним транспортом.

За результатами проведеного дослідження встановлено домінуюче становище АТ «Укрзалізниця» з часткою 100 % на ринках:

- надання в користування інфраструктури залізничного транспорту;

- надання послуг магістральних вантажних локомотивів;

- перевезення вантажів залізничним транспортом;

- надання в користування вагонів в межах України з часткою, що перевищує 35% у 2017-2018 роки.

У повідомленні також зазначається: "Враховуючи виявлені в ході дослідження проблемні питання, які існують на ринку перевезення вантажів залізничним транспортом та з метою створення належних умов для функціонування ринку, з урахуванням вимог законодавства про захист економічної конкуренції, Антимонопольний комітет України схвалив внесення пропозицій до Кабінету Міністрів України та надання рекомендацій Міністерству інфраструктури України і акціонерному товариству «Укрзалізниця»".

Про які саме питання АМКУ писатиме в КМУ, у повідомленні не йдеться: "Повний текст Звіту буде опубліковано найближчим часом".