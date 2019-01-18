Рішення суду Нідерландів щодо активів "Газпрому" очікується протягом двох місяців — Коболєв

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв очікує отримати протягом найближчих двох місяців рішення суду Нідерландів про примусовий продаж активів "Газпрому" в рахунок погашення боргу перед українською компанією у розмірі 2,7 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.Про це він повідомив на прес-конференції, передає УНІАН

"Протягом двох місяців ми очікуємо рішення. Ми також очікуємо слухання у Великобританії, але коли буде рішення, мені поки важко сказати", — сказав Коболєв.

"Вартість активів в обох юрисдикціях перевищує залишкову суму боргу, яку "Газпром" нам ще не погасив, тобто 2,7 мільярда доларів. Виконання рішення в будь-якій юрисдикції, за нашими оцінками, буде достатнім для покриття повної суми боргу", — додав він.