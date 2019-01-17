До уваги бізнесу — змінилися терміни адміноскарження податкової перевірки

У 2019 році змінилися терміни адміністративного оскарження податкової перевірки бізнесу.

Про це повідомляє юридична фірма Arzinger на веб-порталі Європейської Бізнес-Асоціації.

Так, строки для подання заперечень на акт перевірки або додаткових документів збільшився удвічі — з п'яти до десяти робочих днів.

Термін для прийняття податкового повідомлення-рішення зріс з десяти до 15 робочих днів.

А термін для подання скарги на податкове повідомлення-рішення змінився з 10 календарних на 10 робочих днів.

Терміни для сплати грошового зобов'язання залишилися незмінними — 10 календарних днів з дня отрииання податкового повідомлення-рішення.