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Четвер, 17 січня 2019 19:33

До уваги бізнесу — змінилися терміни адміноскарження податкової перевірки

До уваги бізнесу — змінилися терміни адміноскарження податкової перевірки


У 2019 році змінилися терміни адміністративного оскарження податкової перевірки бізнесу.

Про це повідомляє юридична фірма Arzinger на веб-порталі Європейської Бізнес-Асоціації.

Так, строки для подання заперечень на акт перевірки або додаткових документів збільшився удвічі — з п'яти до десяти робочих днів.

Термін для прийняття податкового повідомлення-рішення зріс з десяти до 15 робочих днів.

А термін для подання скарги на податкове повідомлення-рішення змінився з 10 календарних на 10 робочих днів.

Терміни для сплати грошового зобов'язання залишилися незмінними — 10 календарних днів з дня отрииання податкового повідомлення-рішення.Arzinger UKR 17012019

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Рубрика: Новини
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