Україна отримає 13 млрд євро на Транс'європейську транспортну мережу

ЄС спільно зі Світовим банком інвестують 13 мільярдів євро в ремонт та будівництво транспортної мережі Східного партнерства

Як пише Євроінтеграційний портал, Єврокомісія та Світовий банк підготували орієнтовний план щодо інвестицій в Транс'європейську транспортну мережу (TEN-T). Він визначає пріоритетні проекти в Україні, Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії та Республіці Молдова. Йдеться про будівництво та ремонт 4800 кілометрів автомобільних та залізничних доріг, а також 6 портів та 11 логістичних центрів.

Про це повідомили в Представництві Європейського Союзу в Україні.

“Цей План покликаний допомогти представникам влади визначитися з пріоритетами стратегічного інвестування в сферу транспортної інфраструктури”, — підкреслив Комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган.

За його словами, це дозволить завершити роботу над мережею TEN-T, яку визначили одним із 20 досягнень до 2020 року у Спільній декларації саміту Східного партнерства у Брюсселі.

Включені до інвестиційного плану проекти визначили спільно з країнами Східного партнерства за сприяння міжнародних фінансових інституцій. Вони дозволять побудувати та відремонтувати нові та вже наявні автомобільні шляхи, залізниці, порти, аеропорти, а також логістичні центри і пункти перетину кордону.

Пріоритетні інвестиції включають як короткострокові проекти, які мають завершити до 2020 року, так і довгострокові проекти, спрямовані на поліпшення транспортних сполучень в рамках TEN-T до 2030 року.

Крім того, план спрямований на просування ключових реформ у транспортному секторі та підвищення безпеки дорожнього руху в регіоні. Втілення проектів в рамках TEN-T сприятиме регіональному розвитку шляхом поліпшення доступу до економічних можливостей, використання переваг промислових агломерацій та посилення ринкової конкуренції.

Розробка орієнтовного Плану дій щодо інвестицій збігається зі вступом в силу розширення основної частини TEN-T на регіон Східного партнерства.

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